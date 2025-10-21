Intellivision Sprint: Todo lo que sabemos sobre la consola retro de Atari con elementos modernos

Poco más de un año después de adquirir Intellivision, uno de los rivales históricos de Atari, la compañía anuncia el lanzamiento de Intellivision Sprint, un sistema de inspiración clásica desarrollada en colaboración con la editora Plaion, que combinará el catálogo anterior de Intellivision con algunas características más propias de dispositivos recientes.

Clásicos renovados

En realidad, el dispositivo funcionará de forma muy similar a los relanzamientos recientes del hardware retro de Atari. Es decir, contará con una carcasa que replica el aspecto del Intellivision original, con un controlador similar a un mando a distancia que mantiene el disco y el teclado numérico, aunque ahora se conectará a televisores mediante HDMI.

Además, los dos mandos que vienen con Intellivision Sprint ya no requerirán que los jugadores estén cerca de la pantalla, como ocurría con la consola original. Son inalámbricos y se cargan en la base de la propia consola, por lo que solo necesitan conectarse para recargarse.

Intellivision Sprint actualiza sus características originales

Otro elemento que se conserva de la consola original son las tarjetas superpuestas que se insertan en la parte superior de los mandos. Sirven como guía que explica la función de cada tecla y, según Atari, se han actualizado para ofrecer instrucciones más útiles a los jugadores, con dos overlays por juego incluidas en el pack.

La casa de entretenimiento norteamericana también aclara que Intellivision Sprint no funcionará con cartuchos, sino con una selección de 45 juegos preinstalados. El catálogo confirmado incluye clásicos como ‘Boulder Dash’, ‘Astrosmash’ y ‘Shark! Shark!’, además de propuestas deportivas (conducción, golf, fútbol, tenis, esquí) y de estrategia de la época como ‘Armor Battle’ y ‘Sea Battle’.

¿Cuándo se podrá comprar Intellivision Sprint?

Además de la selección de juegos, la consola incorpora un puerto USB-A que, según Atari, se utilizará para ampliar la biblioteca y para conectar mandos clásicos mediante adaptadores. En Estados Unidos, la consola retro llegará el 5 de diciembre de 2025 con un precio recomendado de 149,99 dólares. En Europa, el estreno está previsto para el 23 de diciembre y se especula con un PVPr orientativo de 119,99 euros, mientras que, en Reino Unido, la reserva oficial figura en 99,99 libras.

Cambio de licencias

Curiosamente, en mayo de 2024, Atari compró la marca Intellivision y los derechos de más de 200 juegos. A partir de ahí, la antigua Intellivision Entertainment pasó a operar como Amico Entertainment y dejó de usar el nombre "Intellivision". Amico sigue trabajando en su consola, pero lo hace con una licencia de Atari que le permite publicar nuevas versiones de los juegos de Intellivision en esa plataforma.

Al mismo tiempo, la marca "Intellivision" es ahora de Atari, que la emplea en Intellivision Sprint, desarrollada junto a Plaion. En otras palabras, por calendario de fabricación y por control de la marca, Sprint llegará antes que Amico, que continúa en desarrollo.