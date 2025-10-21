Ninja Gaiden 4: Guía rápida con historia, técnicas, jugabilidad y armas para comenzar la aventura con garantías

‘Ninja Gaiden 4’ es la última entrega de la aclamada saga de acción de Team NINJA (Koei Tecmo Games) con la ayuda de PlatinumGames, conocidos por títulos como ‘Bayonetta 3’ y ‘NieR: Automata’. El juego presenta el regreso del ninja Ryu Hayabusa, pero se centra en un nuevo protagonista llamado Yakumo, del clan del Cuervo, para dar continuidad a los títulos anteriores, con combates intensos y violentos, centrados en dinámicas donde el jugador debe defenderse y contraatacar las acciones enemigas.

De regreso a Tokio

Siguiendo canónicamente los eventos de ‘Ninja Gaiden 3’, el juego se ambienta en Tokio. La capital japonesa vive una época oscura, maldecida por la lluvia de miasma. Con lanzamiento el 21 de octubre de 2025, el título llega a PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S y PC (Steam y Microsoft Store), y está incluido desde el día 1 en Xbox Game Pass (consola, PC y nube).

Como se mencionó anteriormente, el juego se desarrolla después de los eventos que dejó la serie pendiente y presenta una ciudad de Tokio maldecida por una lluvia oscura tras la resurrección de un antiguo enemigo. El miasma se extiende por toda la ciudad, invocando demonios y otras criaturas que aterrorizan las calles.

Yakumo, del clan del Cuervo

En este escenario, los jugadores controlan a Yakumo, un ninja del clan del Cuervo que busca romper el sello para derrotar al enemigo y levantar la maldición. Sin embargo, ese objetivo choca con Ryu Hayabusa: él quiere mantener sellado al enemigo porque lo considera demasiado peligroso como para intentar destruirlo.

Mientras que Ryu Hayabusa era un protagonista más tranquilo, Yakumo es un poco más hablador y tiene la suficiente confianza en sus habilidades como para parecer un poco arrogante. También interactúa frecuentemente con otros ninjas de su clan, brindando más oportunidades para el diálogo y la narración. En algunas secciones, los jugadores también pueden ver el punto de vista de Ryu y, tras completar la historia, podrán repetir misiones con ambos personajes.

Renovado y familiar al mismo tiempo

‘Ninja Gaiden 4’ regresa a las raíces de la franquicia con un combate intenso y violento, aunque aún más rápido, siguiendo el enfoque clásico de Team NINJA y con toques de la escuela de PlatinumGames, con un fuerte asentamiento en las mecánicas de bloqueo y contraataque. Una característica tradicional del combate de la saga es que desmembrar a los enemigos forma parte de la estrategia, limitando sus capacidades y ejecutándolos cuando se debilitan.

En la entrega, si el jugador no puede controlar el flujo de enemigos rápidamente, puede verse superado por su gran número y ferocidad. Por suerte, tanto Ryu como Yakumo utilizan técnicas clásicas que los jugadores conocen de juegos anteriores, como la Golondrina voladora o el Salto de Izuna. En cuanto a las armas, Ryu se apoya en su legendaria Espada del Dragón, mientras que Yakumo maneja diversas armas, desde su katana Takeminakata hasta una lanza, un martillo de combate y garras.

Ninjutsu de vínculo de sangre

La mayor diferencia del juego, independientemente de una parcela técnica a la altura de la actual generación, es el ninjutsu de vínculo de sangre (Bloodbind Ninjutsu) de Yakumo, que le permite transformar y potenciar sus ataques. Esta técnica puede ampliar el alcance de su espada o perforar defensas con variantes de lanza para asestar golpes devastadores. Con esta técnica, es posible atravesar guardias enemigas; por su parte, Ryu cuenta con una técnica equivalente dentro de su conjunto de habilidades.

Ninja Gaiden 4 - Requisitos mínimos (1080p/30 FPS, calidad baja)

Sistema operativo: Windows 10 u 11 (64 bits)

Procesador: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3400G

Memoria: 16 GB RAM

Gráficos: GeForce GTX 1060 (6 GB) o Radeon RX 590 (8 GB)

DirectX: 12

Almacenamiento: 100 GB en SSD

Ninja Gaiden 4 - Requisitos recomendados (1080p/60 FPS, calidad media)

Sistema operativo: Windows 10 u 11 (64 bits)

Procesador: Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB RAM

Gráficos: GeForce RTX 2060 Super (8 GB) o Radeon RX 5700 XT (8 GB)

DirectX: 12

Almacenamiento: 100 GB en SSD