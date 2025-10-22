Football Manager 26 anuncia un acuerdo de colaboración con la Copa Mundial FIFA

Tras un año sin nuevos lanzamientos debido a problemas con la versión 25, la serie ‘Football Manager’ deja entrever un potente regreso a los estadios virtuales. Tras confirmar la presencia de equipos femeninos en el próximo juego, Sports Interactive anuncia una colaboración plurianual de la franquicia con FIFA.

FIFA entra en juego

El primero de sus frutos es la incorporación de las competiciones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA, la Copa Mundial Femenina y la Copa Mundial de Clubes en el nuevo juego de la serie. Todas contarán con representación completa de las selecciones participantes, así como con equipaciones y elementos oficiales usados en las retransmisiones.

Sin embargo, hasta el momento, los responsables de ‘Football Manager 26’ no han publicado la lista completa de equipos participantes en los torneos, lo cual no es culpa de Sports Interactive. Dado que algunas clasificatorias aún se están disputando, el estudio espera a que se finalicen antes de publicar los detalles.

Football Manager 🤝 @FIFAcom Official FIFA tournaments debut in #FM26, with a revamped International Management module arriving in a free future content update ahead of FIFA World Cup™ 2026. 🔗 https://t.co/s1k5QdJgiU pic.twitter.com/FsKwxxRUH6 — Football Manager (@FootballManager) October 17, 2025

Más participación en el plano internacional

Desde la casa de software con sede en Londres también se explica que, gracias a este nuevo acuerdo de colaboración con FIFA, se podrán incorporar más funciones al juego. Cuando llegue a las tiendas el 4 de noviembre de 2025, solo te dejará entrenar equipos de club en sus ligas y copas, puesto que la gestión de selecciones y los torneos de la FIFA (Mundial, Mundial Femenino y Mundial de Clubes) se añadirán gratis más adelante, cuando se lance una actualización gratuita del Módulo de Gestión Internacional. Aunque no se ha confirmado una fecha de lanzamiento, debería estar disponible antes del inicio del Mundial 2026, que comienza el 11 de junio.

Plan de publicación de las versiones para iOS y Switch

Si te cuentas entre los seguidores de la franquicia, ya imaginarás que ‘Football Manager 26’ continúa con la tradición de centrarse en PC, que recibirá la versión más completa distribuida a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store (también en Game Pass). Mientras tanto, PS5 y Xbox Series recibirán una versión especial que simplifica interfaces y funciones.

En España, ‘Football Manager 26 Touch’ llegará a Apple Arcade el 4 de noviembre de 2025 para iPhone, iPad, Mac y Apple TV. Mientras, la edición Touch para Nintendo Switch se publicará en formato digital en Nintendo eShop el 4 de diciembre de 2025. En cuanto a idioma, la línea Touch incluye español entre los lenguajes disponibles.