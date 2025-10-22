¿La próxima Xbox será un híbrido de consola y PC? La dirección de Microsoft da pistas mientras escala todos los precios

En los últimos días, Sarah Bond, presidenta de Xbox, ha realizado una gira por medios estadounidenses con la intención de confirmar que Microsoft ya trabaja en el nuevo hardware de Xbox. Habla de prototipos y de una alianza activa con AMD, al tiempo que ha dejado caer un elemento interesante al referirse a las recién estrenadas portátiles ASUS ROG Xbox Ally, donde ya se vería reflejada parte de la "filosofía" que se quiere trasladar a la siguiente generación con una Xbox de genética PC, pensada para el salón, pero basada en Windows.

Experiencia Premium

Bond ha descrito el siguiente sistema como una experiencia "premium" de alta gama y algunos sectores lo interpretan como la confirmación de una consola más abierta, menos dependiente de una única tienda y con una integración más estrecha con Windows.

No obstante, la posibilidad de instalar Steam, Epic Games Store u otros clientes en una Xbox de sobremesa seguiría sujeta a políticas de plataforma, DRM y soporte. Igual sucede con las funciones exclusivas de Windows en portátiles que, al pasar a un entorno de salón, exigirán una configuración más cerrada para simplificar la experiencia. De momento, Bond y su equipo insisten en remarcar que el hardware se encuentra en desarrollo bajo un ecosistema que pretende extenderse a distintos formatos.

Jugar y desarrollar en Xbox sale más caro

Todos estos movimientos se producen tras aumentar el precio de Xbox dos veces en el mismo año, algo que también afectará al desarrollo de la consola debido a un incremento de importe en los kits de desarrollo de Series X|S. Desde el debut de la línea de consolas, los desarrolladores interesados en trabajar con ella han tenido que desembolsar 1.500 dólares por el hardware. Ahora, se ha subido a 2.000 dólares, un aumento del 33 %.

La compañía atribuye los cambios a desarrollos macroeconómicos. "Seguimos comprometidos con proporcionar herramientas de alta calidad y apoyar sus esfuerzos de desarrollo", se explica en un mensaje enviado a sus socios. Aunque Microsoft no menciona las políticas de aranceles del gobierno estadounidense, parece que, al menos en parte, los incrementos se justifican por este lado. El país aplica aranceles adicionales que pueden alcanzar el 30 % a ciertas importaciones procedentes de China, donde la compañía, y varias otras, mantienen sus líneas de fabricación.

Cambios en la producción

Para evitar más ajustes en el futuro, la corporación está estudiando medidas para trasladar y diversificar la producción de Xbox a otras ubicaciones. Sin embargo, esto no es sencillo ni rápido y, en el corto plazo, desarrollar en el ecosistema Xbox será más caro. Estos kits de desarrollo cuentan con un total de 40 GB de memoria GDDR6, además de conexiones USB y herramientas internas para la depuración. Por lo tanto, resultan muy útiles para estudios que trabajan con la plataforma, aunque algunos podrían limitar su uso tras el reciente incremento de precios.