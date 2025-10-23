Todo sobre la primera temporada de Battlefield 6: fases, fechas, mapas, armas y nuevos modos

‘Battlefield 6’ está a punto de entrar en una nueva fase. EA y DICE han detallado el contenido de la primera temporada del juego, que incluye nuevos mapas, modos, armas y vehículos. Tras su gran lanzamiento, el objetivo ahora es mantener el ritmo y la calidad del título de disparos con una serie de novedades. En Libertad Digital hemos podido comprobar el contenido que llegará al formato y, a continuación, te ofrecemos todos los detalles sobre la temporada 1, que dará comienzo el 28 de octubre.

La temporada 1 de Battlefield 6 se dividirá en tres fases.

El primer periodo temporal se extenderá hasta después de Año Nuevo, sin fecha de finalización anunciada por EA, pero la primera oleada, que se denomina ‘Operaciones rebeldes (Rogue Ops)’, ya tiene preparadas nuevas fases llamadas a ampliar la ofensiva bélica del formato. Según los desarrolladores, cada temporada se dividirá en tres fases temáticas, con contenido gratuito y objetos cosméticos desbloqueables mediante el Pase de Batalla. La desarrolladora priorizará la libertad de elección y los jugadores podrán decidir qué ruta de recompensas obtener, mientras que la versión de pago del pase ofrecerá objetos cosméticos exclusivos y otras bonificaciones especiales.

Calendario de fases de la temporada 1

Operaciones rebeldes (Rogue Ops): 28 de octubre

Resistencia en California: 18 de noviembre

Ofensiva invernal: 9 de diciembre

Por último, la temporada también incluye nuevas apariencias, que se desbloquearán a través del pase de batalla, así como armas y vehículos.

Nuevas armas (Fase 1): SOR-300C (carabina), GGH-22 (arma de cinto) y Mini Fix (fusil de francotirador).

Nuevo vehículo: APC Traverser Mark 2, que sirve como punto de aparición y estación de suministro.

La batalla cambia sus prioridades con un clima árido

Con esto, Operaciones rebeldes (Rogue Ops) dará inicio al servicio en vivo de ‘Battlefield 6’ con una temática que gira en torno a operaciones de alto riesgo y misiones devastadoras, entre las que se incluye un nuevo mapa y un modo inédito. En este sentido, Blackwell Fields será el primer gran escenario post lanzamiento del juego. Ambientado en el chaparral californiano, establece combates al aire libre y enfrentamientos en estructuras aisladas, todo ello en un árido paisaje salpicado de instalaciones militares y casas abandonadas.

Blackwell Fields propone una experiencia clásica

Blackwell Fields se desarrolla en un área que reproduce las esencias de ‘Battlefield 6’ en un entorno casi distópico. Además de los aviones sobrevolando y los tanques causando estragos en tierra, el formato se apoyará en armas estacionarias con alto grado de destrucción, elevaciones para francotiradores y campos abiertos que pueden ser regados con pólvora y fuego.

Nuevo modo de juego, armas y vehículos

Además del mapa, Operaciones rebeldes (Rogue Ops) también presenta el modo Punto de ataque, un formato 4 contra 4 sin reaparición en el que dos equipos luchan por un único objetivo. El ganador es aquel que captura el punto o elimina a todos los enemigos (se juega a múltiples rondas con una sola vida por ronda).

Si te interesa la destrucción a gran escala, este modo puede resultar más contenido. Aun así, la propuesta puede ser divertida para jugadores que vienen de títulos como ‘Call of Duty’ y dependen de un escuadrón coordinado.

Resistencia en California propone un mapa desolador

La segunda fase de la temporada llega el 18 de noviembre y se llamará Resistencia en California. En esta ocasión, el conflicto se intensificará a medida que la resistencia local intenta repeler la incursión de Pax Armata en California. La fase tendrá como punto nuclear el nuevo mapa, Eastwood, que transforma un tranquilo barrio de clase media en un auténtico campo de batalla.

Su arquitectura lo convierte en una de las áreas con mayor nivel de destrucción de la franquicia. De entrada, mientras que Blackwell Fields es completamente árido, Eastwood muestra un espacio más urbano con zonas verdes y casas recientemente abandonadas como consecuencia del conflicto armado. También presenta espacios más descubiertos, numerosos escondites, y propone un tipo de combate más cercano. Además, los tanques y helicópteros causan estragos, aprovechando la naturaleza expansiva en la jugabilidad de ‘Battlefield 6’.

Novedades de la segunda parte de la temporada

Otra característica a tener en cuenta en Resistencia en California es el modo temporal Sabotaje, que enfrentará a dos equipos de ocho jugadores en partidas de ataque y defensa de depósitos de suministros. Los roles cambian en cada ronda y gana el equipo que destruya más objetivos. También llega Equipamiento especial (armas potentes con munición limitada) y nuevas armas durante esta fase: la escopeta DB-12 y el revólver M327 Trait.

La tercera fase llevará a los jugadores a Nueva York a finales de año

DICE también confirma que la fase tres llegará el 9 de diciembre, aprovechando la temporada navideña. Llamada Ofensiva invernal, este bloque de contenido llevará la guerra a Nueva York, con más entornos urbanos y nieve. Aunque se han revelado pocos detalles, el estudio ha anticipado que llegará cargada de contenido. La hoja de ruta oficial indica que se podrá usar un piolet como arma cuerpo a cuerpo y participar en el evento Despliegue gélido, con la mecánica Congelación.

La temporada 2 ya está en preparación

En cuanto al futuro, EA no deja de incidir en su intención de proporcionar soporte estacional continuo y nuevas actualizaciones tras la temporada 1. Según la desarrolladora DICE, ya hay muchas más temporadas y actualizaciones en producción. Es decir, tenemos guerra a gran escala para rato.