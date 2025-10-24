GTA Online te tiene reservado un superdeportivo gratuito y la vuelta del modo Supervivencia en Ludendorff

¡Es Halloween en GTA Online! Rockstar ha lanzado otra tanda de actualizaciones semanales para el multijugador y la principal atracción, junto a los modos de temporada es un Benefactor Krieger gratis, disponible para canjear hasta el 5 de noviembre en Legendary Motorsport.

El superdeportivo, conocido por su diseño agresivo y gran rendimiento, también cuenta con una edición especial en naranja y negro, a juego con la temática de Halloween, que puedes encontrar a la venta con descuento en el concesionario Luxury Autos.

Supervivencia en Ludendorff

Pero la fiesta no termina aquí, ya que el modo Supervivencia en Ludendorff regresa por tiempo limitado, prometiendo semanas de acción intensa. Con la vuelta de la vertiente, los jugadores podrán ganar el triple de GTA$ y RP, añadiendo otro incentivo al evento especial. A todo lo anterior, como marca la tradición, Rockstar también ha añadido nuevas misiones y desafíos, ampliando el contenido y fomentando la participación en los diferentes modos de juego.

La actualización de esta semana incluye:

Modos inspirados en Halloween como el regreso de Supervivencia en Ludendorff y el modo Adversario Condenados.

Avistamientos de ovnis en los cielos de Los Santos.

Una máscara Vampiro vintage blanca gratis por iniciar sesión de aquí al 29 de octubre.

Benefactor Krieger (supercoche) disponible gratis hasta el 5 de noviembre.

Triple de GTA$ y RP en el modo Supervivencia en Ludendorff.

Doble de GTA$ y RP en Condenados (el cuádruple GTA+), en misiones de venta de dinero falso (cuádruple GTA+) y en las series de la comunidad de Halloween.

Concesionario Premium Automóviles de Lujo: Declasse Vamos (bólido), Vulcar Fagaloa (deportivo clásico), Albany Fränken Stange (deportivo clásico), Declasse Tornado Rat Rod (deportivo clásico) y Chariot Romero Hearse (sedán).

Concesionario Luxury Autos: Benefactor Krieger (supercoche) e Invetero Coquette D1 (deportivo clásico).

Vehículo de prueba prémium: Pegassi Ignus armado (supercoche).

Vehículo de premio del Car Meet de LS: queda entre los cuatro primeros en las series del Car Meet de LS dos días seguidos para ganar el Classique Broadway (bólido).

Vehículos de prueba: Dinka Jester (coche de carreras, deportivo), Dewbauchee Massacro (coche de carreras, deportivo) y Benefactor Feltzer (deportivo).

Vehículo de la Ruleta de la Fortuna: Vapid Dominator ASP (bólido).

Desafío semanal: sobrevive a cuatro oleadas en una partida de supervivencia para ganar la máscara de araña saltarina gris y 200.000 GTA$.

Mucho que hacer en Halloween

Mientras esperamos pacientemente el estreno de ‘GTA 6’, esta nueva actualización deja patente que el desarrollador no está dispuesto a abandonar las tradicionales campañas de temporada, manteniendo la jugabilidad del formato en constante movimiento.