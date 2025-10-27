Estrenos videojuegos del 27 al 31 de octubre: ARC Raiders y The Outer Worlds 2 se reparten gran parte del protagonismo

Aquí estamos de nuevo, dispuestos para pasar lista a los juegos que se lanzarán del 27 al 31 de octubre de 2025. Como cada semana se esperan novedades para Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y PC, con cantidad de proyectos interesantes que se acompañan de atrevidas producciones independientes. No obstante, el papel protagonista está muy repartido esta semana con el juego de extracción ‘ARC Raiders’ y la llegada de ‘The Outer Worlds 2’, la siguiente entrega de la franquicia de rol y ciencia ficción de Obsidian.

También es la semana de ‘Dragon Quest 1 + 2 HD-2D Remake’, que reúne los dos primeros capítulos con estética HD-2D; ‘Mortal Kombat: Legacy Kollection’ recupera entregas clásicas en una compilación; ‘Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage’ aterriza en PS5 y Xbox Series con un modo individual inédito y actualización gratuita en Steam; y ‘Wreckreation’ propone carreras y construcción en un mundo abierto de 400 km². A continuación, el calendario completo con plataformas y fechas.

The Outer Worlds 2 – 29 de octubre

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series

Esperada secuela del RPG de ciencia ficción de Obsidian, esta vez ambientado en la colonia de Arcadia. Te pondrás en el pellejo de un agente de la Dirección de la Tierra entre un gobierno autoritario y una megacorporación, con sátira corporativa como trasfondo. La progresión se apoya en rasgos y habilidades que abren o cierran rutas de misión y opciones de diálogo, y en un sistema de Defectos que detecta tu forma de jugar y propone debilidades opcionales a cambio de ventajas, orientando así el estilo de la partida.

Mortal Kombat: Legacy Kollection – 30 de octubre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC

Compilación desarrollada por Digital Eclipse y publicada por Atari que recupera las entregas fundacionales de la saga en versiones arcade, de consola y portátil, con extras de formato documental interactivo y juego en línea con rollback. La pieza histórica es la inclusión de ‘Ultimate Mortal Kombat 3 WaveNet’, variante rara de recreativa con ajustes de equilibrio y juego en red que se daba por perdida y que ha sido preservada para esta edición.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage – 30 de octubre

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series

Reedición del clásico de lucha con el modo World Stage, centrado en partidas contra rivales controlados por la CPU inspirados en jugadores reales, más mejoras de entrenamiento y funcionalidades online. En Steam, los propietarios de la versión R.E.V.O. recibirán una actualización a World Stage sin coste, mientras que la versión para Nintendo Switch 2 llegará más adelante.

ARC Raiders – 30 de octubre

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series

Shooter de extracción PvPvE ambientado en una Tierra hostil dominada por la amenaza mecanizada ARC. Las partidas son incursiones con objetivos y botín en las que gestionas equipo, te enfrentas a escuadras rivales y a la IA y decides cuándo extraer. Es una propuesta centrada en incursiones, progresión de equipamiento y acción en cada partida.

Calendario completo de lanzamientos

27 de octubre

‘The Seance of Blake Manor’ (PC)

‘MIMESIS’ (PC)

‘Escape Simulator 2’ (PC)

‘Master of Command’ (PC)

‘Beneath’ (PC)

‘Desktop Heroes’ (PC)

28 de octubre

‘Two Point Museum’ (Switch 2)

‘Beneath’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Halls of Torment’ (PS5, Xbox Series)

‘Silly Polly Beast’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

‘Simon the Sorcerer Origins’ (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

‘Space Chef’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Outbreak Island’ (PC)

‘Wreckreation’ (PC, PS5, Xbox Series)

29 de octubre

‘Dark Moon’ (PC)

‘The Outer Worlds 2’ (PC, PS5, Xbox Series)

30 de octubre

‘Asterix & Obelix: Mission Babylon’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Dragon Quest 1 + 2 HD-2D Remake’ (PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

‘Mortal Kombat: Legacy Kollection’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

‘Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Majogami’ (Switch, Switch 2)

‘ARC Raiders’ (PC, PS5, Xbox Series)

31 de octubre

‘Tales of Xillia Remastered’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

Semana de extracción y mundos extraños

Aunque los próximos días contamos con estrenos tan destacados como ‘ARC Raiders’ y ‘The Outer Worlds 2’, tampoco podemos olvidarnos de los volúmenes mejorados de ‘Dragon Quest I & II HD-2D’, ‘Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage’ y ‘Mortal Kombat: Legacy Kollection’. De momento, eso es todo por aquí, pero la semana que viene volveremos con otro repaso y un puñado de recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.