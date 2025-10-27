Microsoft está empujando a Xbox hacía márgenes de beneficio superiores al promedio

Tras la costosa adquisición de Activision Blizzard, ha sido evidente cómo Microsoft ha estado controlando las cuentas de Xbox buscando rentabilizar esta gran inversión. Desde entonces, la división de juegos ha cerrado varios de sus estudios de desarrollo, cancelado juegos, despedido a cientos de personas e incrementado los precios tanto de su hardware como de los servicios.

Microsoft pide más rentabilidad a Xbox

Bloomberg desvela que, desde otoño de 2023, Microsoft exige a su división de videojuegos márgenes de beneficio más altos que la media del sector. El rango que se ha trasladado internamente ronda el 30 por ciento (por encima del 17 al 22 por ciento que estiman los analistas para la industria). El incremento de esta tasa forma parte de una política financiera establecida por la directora financiera Amy Hood, bautizada dentro de la compañía como "accountability margins".

Qué implican esos objetivos

Según las fuentes contactadas por el medio norteamericano, el plan para incentivar la rentabilidad ayuda a explicar los últimos movimientos dentro del entorno Xbox, como las subidas de precio, cancelaciones de proyectos y recortes de plantilla en distintos equipos, así como la "reasignación" de algunas de sus iniciativas a medio plazo.

Durante 2024 se han aplicado incrementos y una importante reordenación de planes. En octubre de 2025 la oferta volvió a modificarse en España, con una actualización de nombres, catálogos y un aumento de la cuota de Ultimate a 26,99€ al mes (29,99$ en EE. UU.), junto a ventajas de servicio. Son movimientos coherentes con la búsqueda de márgenes más altos descrita en el informe.

Cierres y reorganización de estudios

El año también estuvo marcado por la clausura de varios equipos que trabajaban bajo el paraguas de Xbox, como Tango Gameworks y Arkane Austin, además del traslado de personal y proyectos a otras unidades. Estos movimientos se interpretan como parte de la misma estrategia de contención de costes.

Otro cambio visible ha sido llevar títulos propios a consolas de la competencia. Esta iniciativa se ha entendido como una manera más de ampliar ingresos con lanzamientos selectivos más allá del ecosistema Xbox (cuando se estima que la operación puede resultar favorable).

Un incremento de márgenes histórico

El informe recuerda que Xbox ha llegado a operar con márgenes en torno al 12 por ciento no hace mucho, de acuerdo con datos presentados en la documentación regulatoria exigida en Estados Unidos. Poner el objetivo en el 30 por ciento supone casi duplicar ese rendimiento. Microsoft sostiene que el éxito puede medirse de distintas formas según el proyecto, pero las limitaciones financieras han llegado para quedarse. Veremos si la estrategia logra un entorno Xbox que sea más rentable sin perder relevancia tanto comercial como creativa.