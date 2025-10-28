Halo: Campaign Evolved debuta en PS5 con la campaña reconstruida, cooperativo a cuatro y Unreal Engine 5

En medio de un aluvión de rumores y filtraciones, los responsables de la división de videojuegos de Microsoft, por fin, han confirmado que llevan meses desarrollando ‘Halo: Campaign Evolved’, un proyecto que recupera la producción original actualizada bajo Unreal Engine 5 y, también como dato importante, que señala el debut de la franquicia en PlayStation.

Halo también en PlayStation

La compañía anticipa que la llegada del jefe Maestro a PlayStation no se limitará a la aplicación de simples mejoras visuales de aquello a lo que sus seguidores han estado acostumbrados durante décadas. Según parece, entre los principales cambios se encuentra una campaña que se ha rediseñado desde cero para ofrecer una experiencia multijugador cooperativa y su modo en línea admitirá hasta cuatro usuarios, mientras que la variante local permitirá dos jugadores en la misma pantalla. Además, ‘Halo: Campaign Evolved’ llegará con soporte para progresión y juego cruzado.

Halo: Campaign Evolved arrives in 2026. Experience enhanced gameplay, additional missions, and new features on Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC. Watch our #HaloCE Roundtable Reveal for more: 💫 https://t.co/99KGuxEjyg pic.twitter.com/dUd3I1AQd3 — Halo (@Halo) October 24, 2025

Cambios y modificaciones jugables

En Xbox Game Studios también aseguran que la reconstrucción del clásico que dio origen a la serie incorporará cambios importantes en la parcela jugable como, por ejemplo, la posibilidad de correr (sprint), algo que debería cambiar la forma en la que el jugador recorre los entornos y se enfrenta a los enemigos. Además, la adopción del multijugador implica que elementos como los Warthogs se han tenido que modificar para dar espacio a más compañeros.

‘Halo: Campaign Evolved’ también ampliará el sistema de calaveras, que funcionan como modificadores una vez que han sido descubiertos por los jugadores. Con ellas, se podrá acceder a un nuevo arsenal de armas, más variantes de enemigos, vehículos y modos de juego. Para completar el paquete, el desarrollador también está trabajando en tres nuevos niveles que complementarán la campaña original.

Lo que Bungie no pudo terminar

El director técnico Greg Hermann explica que el objetivo del equipo es materializar ideas que en 2001 se quedaron fuera por límites técnicos. Con este pretexto, la campaña se ha reconstruido con misiones inéditas en forma de prólogo que amplían el contexto entre el Jefe Maestro y el Sargento Johnson, además de aplicar ajustes de ritmo en tramos como La Biblioteca. El proyecto pretende ofrecer una presentación y un guion mejor hilados sin perder el carácter y la esencia del original.

Aunque aún no hay fecha de lanzamiento, se espera que la recomposición del título que presentó el universo del Jefe Maestro llegue en algún momento de 2026. Junto a PlayStation 5, el título también ha confirmado versiones para PC y Xbox Series X|S, con disponibilidad desde el primer día en Game Pass.