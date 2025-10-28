Path of Exile 2 necesita más tiempo de desarrollo tras un año en acceso anticipado

Cuando en diciembre de 2024 ‘Path of Exile 2’ alcanzó la suficiente entidad como para ingresar en ese expositor de futuros éxitos que es el acceso anticipado de Steam, Grinding Gear Games creía que el juego no se quedaría allí más de seis meses. Las esperanzas de que esto sucediera se desvanecieron según pasaba el tiempo y, ahora, más de un año después, se confirma que el título no se podrá considerar completo hasta 2026, rompiendo así las expectativas que ellos mismos se marcaron.

Prometió a sus jugadores que estaría terminado para 2025

En marzo, el director Jonathan Rogers explicaba al medio especializado Eurogamer que estimaba en un 65 % las posibilidades de que el título se lanzase este año 2025. Sin embargo, con el paso del tiempo y la acumulación de problemas, al fin se dieron cuenta de que necesitaban más tiempo para cumplir con la experiencia promocionada.

Con el inicio de 2026 cada vez más cerca, es probable que la compañía no pueda entregar los dos actos que concluirán la historia principal de ‘Path of Exile 2’. Además, el estudio sigue trabajando en cinco clases adicionales que requerirán importantes esfuerzos de desarrollo y equilibrio.

¿Path of Exile 2 se lanzará en 2026?

En unas recientes declaraciones, el co-director Mark Roberts admitía que Grinding Gear Games subestimó el tiempo necesario para completar el juego. Al mismo hilo también afirmó que estaría "muy, muy sorprendido" si el título no se da por terminado para 2026. "No puedo asegurarlo porque hay muchas variables que cambian constantemente", explicó. "Ciertamente, nunca tuvimos la intención de permanecer en acceso anticipado tanto tiempo", añade.

Falta de planificación

También afirma que parte del problema tiene como explicación que Grinding Gear Games nunca haya tenido un historial de planificación a largo plazo. Además, un ataque DDoS masivo que tuvo como objetivo el juego, así como el desastre que se produjo con la actualización ‘Dawn of the Hunt’, también han limitado la posibilidad de avanzar en los plazos del RPG de acción.

"En última instancia, tus planes se ven un poco afectados cuando tienes que gestionar y mantener un juego de servicio en vivo, incluso uno en acceso anticipado", explica. Por tanto, además de seguir trabajando en el contenido restante, el estudio también ha estado aportando soluciones a algunos elementos existentes para mantener a sus jugadores comprometidos en la medida de lo posible.

¿Qué falta para la versión comercial de Path of Exile 2?

Para llegar a la versión final aún se tienen que completar los dos actos que cierran la campaña, con sus zonas, jefes y cinemáticas, además de la incorporación de cinco clases todavía en desarrollo con sus correspondientes árboles de habilidades.

En paralelo, el estudio prepara una actualización que revisará los cauces de progresión, la rotación de jefes y las recompensas de alto nivel, además del ritmo de las futuras ligas. También están en marcha tareas de equilibrio de habilidades para alinear la campaña con el contenido final. Con estos elementos, el estudio dará por cerrada la versión 1.0.