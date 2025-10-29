Battle Arena Toshinden: la clásica franquicia de lucha regresa del olvido

Desarrollada por Tamsoft y publicada por Takara, la franquicia ‘Battle Arena Toshinden’ aprovechó los inicios de los videojuegos en 3D para sumar algunos adeptos al género de lucha. Luego desapareció en algún cajón a principios de la década de 2000 mientras que títulos como ‘Tekken’ y ‘Virtua Fighter’ se mantenían vigentes. Más de 25 años después, la compañía Edia planea recuperar la serie mediante un acuerdo de licencia con versiones destinadas a "plataformas actuales", que todavía no han confirmado.

Acuerdo de licencia

Esta semana, el estudio ha anunciado un acuerdo de licencia por el trigésimo aniversario de la franquicia que, en su día, incluso contó con una adaptación anime antes de desaparecer. Ahora, el estudio planea relanzar los tres primeros juegos. Sin embargo, Edia no menciona la posibilidad de estrenar la cuarta entrega de ‘Battle Arena Toshinden’, que se publicó únicamente en Japón y en la región PAL (Europa).

¿Cuándo se lanzará Battle Arena Toshinden?

Históricamente, los juegos de la serie se asocian principalmente con PlayStation, pero también recibieron versiones para PC y SEGA Saturn, además de una presencia menor en las salas recreativas. No obstante, aunque el 30.º aniversario de ‘Battle Arena Toshinden’ se celebrará en 2025, el regreso de la franquicia aún tardará en llegar. Edia anticipa que las adaptaciones de los tres juegos se lanzarán entre los años fiscales 2026 y 2027, que se traduce en más de un año de espera antes de que alguno alcance las tiendas. La última aparición oficial de la franquicia fue en 2018, cuando el primer juego se incluyó en la mini consola PlayStation Classic.

Sentando algunas bases

Aunque no goza del mismo grado de popularidad entre los especialistas del género, la serie se puede considerar como uno de los pioneros de los juegos de combate en 3D basado en armas. Además, fue uno de los primeros en introducir un sistema de desplazamiento lateral aprovechando los entornos tridimensionales que aún eran una novedad en el momento de su lanzamiento. Sin embargo, esto no garantizó su éxito, especialmente en una época en la que ‘Tekken’ y ‘Virtua Fighter’ ofrecían una jugabilidad más atractiva.

En su tercer título numerado, ‘Battle Arena Toshinden’ tampoco se libró de aportar algunas novedades importantes, como la posibilidad de elegir entre gráficos más detallados a 30 fotogramas por segundo o un nivel de detalle menor a 60 fotogramas por segundo. Una característica inédita en su momento, que ahora se ha estandarizado en muchos juegos. Por el momento nada más, pero en cuanto se confirmen fechas y sistemas definitivos de destino, saldremos de dudas y aquí estaremos para contarlo.