Arma Reforger recibe su mayor actualización hasta la fecha con la Operación Omega y la isla Kolguyev

Bohemia Interactive ha comenzado a distribuir oficialmente el parche 1.6 para ‘Arma Reforger’, considerada la mayor actualización realizada para el título. La nueva versión incluye Operación Omega, el regreso de la isla Kolguyev y varias mejoras del modo Conflicto. Pero como tenemos mucho por revisar, vamos paso a paso.

El regreso de Kolguyev

Reconstruida con el motor Enfusion, la isla Kolguyev regresa con un paisaje volcánico repleto de pinares, crestas rocosas y restos de la antigua industria del carbón. Bajo el volcán dormido discurren manantiales termales y cauces sulfurosos, que añaden nuevas posibilidades tácticas y de narrativa ambiental.

Cambios en el modo de Conflicto

El modo Conflicto se renueva e incorpora el sistema de Comandante del Cuartel General (HQC). En este rol, un jugador coordina escuadras, gestiona unidades logísticas con IA, construye bases en cualquier punto del mapa y administra los recursos del equipo. Entra en juego la escasez de suministros y la asignación personal por rango (MSAR), que evita drenar el arsenal del conjunto.

Nuevo contenido en solitario

La actualización añade dos experiencias para un jugador. La primera denominada Operación Omega, es una campaña de cinco episodios tras las líneas enemigas en Kolguyev. Se suma Apoyo Aéreo, un escenario centrado en transporte, apoyo de fuego y logística en helicóptero.

Arsenal y mejoras técnicas

Por su parte, el arsenal se amplía con RPG-22 y RPG-75, nuevas municiones para RPG-7 (PG-7VM y PG-7VR), bengalas de mano, minas M14 y PMN-4, versiones camufladas de M21 y del visor ART-II, uniformes Tiger Stripe y TTsKO e Infantería Naval soviética. En lo técnico, llega moverse sobre vehículos, montar morteros y armas estáticas, construir sacos terreros, soporte para HOTAS y periféricos, viento que afecta a proyectiles, vegetación reactiva, puntos de reunión de escuadra y un Manual de Campo ampliado, junto con optimizaciones generales.

¿Qué ofrece Arma Reforger?

Lanzado oficialmente en versión 1.0 el 16 de noviembre de 2023, ‘Arma Reforger’ nos sitúa en un mundo abierto militar ambientado en la Guerra Fría, con combate realista, terrenos extensos y Workshop integrado. Incluye modos como Conflicto, Maestro de Juego (Game Master), Combat Ops y Capture & Hold. Actualmente, la actualización 1.6 de ‘Arma Reforger’ está disponible en PS5, Xbox Series y PC (Steam).