Bloodgrounds publica tráiler de lanzamiento y confirma estreno en acceso anticipado

Daedalic Entertainment y Exordium Games tienen novedades interesantes relacionadas con ‘Bloodgrounds’, un roguelite táctico por turnos ambientado en arenas de gladiadores. Entre ellas se encuentra la distribución de un vídeo que muestra los principales elementos de la jugabilidad y, precisamente, llega pocos días antes del inicio de su periodo de Acceso Anticipado, fijado oficialmente para el 5 de noviembre en PC a través de Steam.

La violenta vida del Gladiador

El vídeo en cuestión que han llamado "Rise of a Gladiator" (El Ascenso del Gladiador), destaca la brutalidad y el ciclo de combate del juego, que mezcla ingredientes de acción estratégica y progresión de personajes. En este sentido, la versión en Acceso Anticipado incluirá la campaña narrativa completa, cinco áreas distintas con sus propios biomas y misiones, además de nueve clases de gladiadores con múltiples niveles y habilidades, 13 edificios y una amplia variedad de armas, equipo y consumibles.

Muerte permanente

Ambientado en un oscuro mundo de fantasía llamado Marevento promete una profunda experiencia de combate y una narrativa de venganza en un imperio decadente. Sus creadores lo presentan en los siguientes términos. "Bloodgrounds fusiona combate táctico por turnos con elementos de gestión estratégica, juego de rol y roguelite. Forjaste tu valor en la arena y combatiste hasta salir de allí. Ahora que eres un acaudalado mecenas, entrenarás y dirigirás a tus gladiadores para alcanzar la gloria... o la muerte."

En ‘Bloodgrounds’, cuyo lanzamiento completo está previsto para principios de 2026, los jugadores asumen el papel de un gladiador que busca venganza contra el emperador que destruyó a su familia. Ahora convertido en noble, gestionará construyendo y mejorando edificios que proporcionan nuevos servicios y mecánicas que te ayudarán en tu sangrienta búsqueda de venganza.

Gestionar y decidir

Entre tus obligaciones estará liderar a tu equipo de gladiadores en batallas en la arena por turnos, reclutarlos, entrenarlos y, a veces, sacrificarlos por la gloria. Pero recuerda que tus gladiadores son mortales. Si caen en combate, desaparecen para siempre, aunque su legado perdura. Es decir, el proyecto combina elementos de rol, progresión y gestión de equipo sobre la amenaza de la muerte permanente del gladiador, algo que obliga al jugador a adaptar las tácticas y estrategias a medida que avanzas por torneos cada vez más exigentes. El juego también incluye un sistema dinámico de público y arena, donde puedes ganarte a los asistentes para obtener recompensas o manipular a los que están entre bastidores para sabotear a tus oponentes.

¿Qué ofrece la demo de Bloodgrounds?

Aunque el juego se publicará próximamente con el objetivo de presentar su versión 1.0 a comienzos de 2026, actualmente una demo permite tomar contacto con el bucle de ‘Bloodgrounds’ (arena por turnos y gestión de ciudad) incluidas mecánicas propias como "Salvar/Asesinar", que plantea elegir entre reclutar a un enemigo derrotado o ejecutarlo para agradar al público y obtener mayores botines. La edición de prueba también ofrece pinceladas del panteón de deidades y de cómo las ofrendas y mejoras condicionan la progresión a medio plazo.