Estreno videojuegos 3-7 de noviembre: Football Manager 26 y Hyrule Warriors: La era del destierro lideran las novedades

Aquí estamos de nuevo, dispuestos a pasar lista a los juegos que llegan del 3 al 7 de noviembre. Como cada semana, hay novedades para Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series, PC y móviles, con proyectos interesantes y producciones independientes con mucha personalidad. No obstante, el plato fuerte le corresponde a ‘Football Manager 26’, la nueva versión del juego de gestión futbolística más famoso del universo interactivo, que incluye ligas actualizadas y mejoras en gráficos, gestiones y en la IA que controla a tus jugadores durante los partidos.

Otro de los nombres propios de la semana es ‘Hyrule Warriors: La era del destierro’, una nueva entrega de la franquicia exclusiva de Nintendo, que debuta en Switch 2 con una historia inédita. A continuación, el calendario completo con plataformas y fechas.

1000xRESIST - 4 de noviembre

Plataformas: PS5 y Xbox Series S/X

‘1000xRESIST’ es un juego de ciencia ficción que combina acción y reflexión en un universo distópico donde la humanidad lucha contra la extinción. En él, sigues la historia de una joven clon que cuestiona la verdad sobre su existencia y la misteriosa figura conocida como "el Original". Aunque pueda parecer un cliché, el juego ofrece una narrativa emotiva y cautivadora, que sirve de inspirador telón de fondo para la aventura.

Football Manager 26 - 4 de noviembre

Plataformas: PS5, Xbox Series S/X, iOS, Android y PC

La popular franquicia de gestión de clubes regresa con ‘Football Manager 26’. La nueva versión prioriza el realismo, comenzando por sus gráficos que, gracias a un nuevo motor gráfico, ofrece jugadores y entornos aún más detallados que la versión anterior. Los menús también se han rediseñado, facilitando especialmente el uso a los jugadores principiantes.

En cuanto a la jugabilidad, el juego presenta una IA mejorada para los atletas en el campo, especialmente en lo que respecta a sus instrucciones previas al partido y su posicionamiento táctico. Como marca la tradición, incluye las principales ligas de fútbol del mundo.

Hyrule Warriors: La era del destierro - 6 de noviembre

Plataformas: Switch 2

La serie ‘Hyrule Warriors’ regresa con ‘La era del destierro’, que promete expandir aún más el universo de ‘The Legend of Zelda’. Ambientado en una época oscura de la cronología, el juego presenta batallas épicas a gran escala contra cientos de enemigos y héroes clásicos de las franquicias de Nintendo.

El juego ha llamado la atención por sus gráficos mejorados y la promesa de una narrativa completamente nueva centrada en los eventos que preceden a una nueva era en Hyrule. El sistema de combate también se ha perfeccionado, ofreciendo mayores posibilidades de combate/gestión del personaje.

Syberia Remastered - 6 de noviembre

Plataformas: PS5, Xbox Series S/X y PC

Como su nombre indica se trata de una versión remasterizada del clásico de 2002. Narra la historia de Kate Walker, una abogada que se ve envuelta en una misteriosa trama mientras viaja a Europa del Este en busca de un inventor desaparecido. La nueva edición promete gráficos en alta definición, voces remasterizadas y controles más accesibles para las consolas modernas.

Calendario completo de lanzamientos

3 de noviembre

‘Tavern Keeper’ (PC)

‘Devil Jam’ (PC)

4 de noviembre

‘1000xRESIST’ (PS5, Xbox Series S/X)

‘Europa Universalis V’ (PC)

‘Let’s Sing 2026’ (PS5, Xbox Series S/X, Switch)

‘Satisfactory’ (PS5, Xbox Series S/X)

‘7 Days Blood Moons’ (PC)

‘Football Manager 26’ (PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC, Móvil)

5 de noviembre

‘Biped 2’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC, Switch)

‘Aeruta’ (PC)

‘Dead Static Drive’ (PC)

‘Sonic Rumble’ (PC, Móvil)

6 de noviembre

‘Syberia Remastered’ (PS5, Xbox Series S/X, PC)

‘Of Ash and Steel’ (PC)

‘Unbeatable’ (PC, PS5, Xbox Series S/X)

‘Long Drive North: Co-Op RV Simulator’ (PC)

‘Whiskerwood’ (PC)

‘The Last Caretaker’ (PC)

‘Hyrule Warriors: La Era del Destierro’ (Switch 2)

7 de noviembre

‘Voidtrain’ (PC, Xbox Series S/X)

‘Anima: Gate of Memories I & II Remaster’ (PC, PS5, Xbox Series S/X)

‘My Little Puppy’ (PC)

Semana de gestión en estadios y visitas a Hyrule

Como habrás comprobado, aunque los próximos días llegan nombres tan señalados como ‘Football Manager 26’ y ‘Hyrule Warriors: La era del destierro’, tampoco dejamos fuera a ‘1000xRESIST’, ‘Syberia Remastered’, o ‘Sonic Rumble’. Por ahora, eso es todo por aquí, pero la semana que viene volveremos con otro repaso y un puñado de recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.