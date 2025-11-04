Call of Duty: Black Ops 7 anticipa profundos cambios en la asistencia de puntería tras detectar desequilibrios

Tras un análisis detallado de los datos recopilados durante la reciente beta de ‘Call of Duty: Black Ops 7’, la desarrolladora Treyarch ha revelado que la versión final del juego sufrirá cambios significativos en su sistema de asistencia de puntería. Con esto el estudio pretende corregir los desequilibrios denunciados en las partidas entre jugadores que utilizan diferentes periféricos con la finalidad de garantizar una experiencia más justa en la versión final.

En busca del disparo justo

Según Matt Scronce, director de diseño de Treyarch, el equipo identificó que los usuarios de mando tenían ventaja de combate en encuentros cortos, mientras que los jugadores de teclado y ratón dominaban en los enfrentamientos a larga distancia. Para reducir esta disparidad se ajustará la función de asistencia de puntería, incluyendo cambios en la llamada asistencia de puntería rotacional, que ayuda automáticamente a seguir objetivos en movimiento.

En la práctica, la implementación requerirá que el jugador mueva el joystick analógico derecho en dirección al enemigo para activar la asistencia de puntería. El objetivo es que el sistema sea menos automático y más dependiente de la habilidad individual, equilibrando el rendimiento entre los distintos tipos de jugadores.

"El equipo está centrado en la eficacia de la asistencia de puntería a todas las distancias, así como en la asistencia de puntería rotacional y en el requisito de que el joystick analógico derecho se mueva en la dirección del objetivo al usar los controles", anticipan desde la desarrolladora en un comunicado de prensa publicado en la red social X.

The team is focused on aim assist strength across all ranges, as well as rotational aim assist and the requirement for the right (aim) stick to be moving in the direction of a target on controller. More details to come! Stay tuned for more intel on maps, modes, weapons,… — Treyarch (@Treyarch) October 21, 2025

También se aplica a Call of Duty: Warzone

Raven Software, la compañía responsable del mantenimiento de ‘Call of Duty: Warzone’, ha confirmado que implementará cambios similares en el modo battle royale gratuito de la franquicia. "En línea con el modo multijugador de Black Ops 7, exploraremos posibles ajustes a la asistencia de puntería rotacional y a la fuerza de la asistencia de puntería en los mandos durante la Temporada 1 de Call of Duty: Warzone", anuncia el estudio.

Tus comentarios tienen efecto

Ahora la cuestión gira en torno a equilibrar la precisión natural del ratón con las limitaciones inherentes de los mandos, garantizando confrontaciones justas en todas las plataformas. Como consuelo, al menos Treyarch y Raven Software demuestran que han tenido en cuenta los comentarios y notas de la comunidad, y buscan ese equilibrio que preserve tanto la accesibilidad de los mandos como la habilidad individual como factor determinante en el funcionamiento de las partidas.

¿Cuándo se publica Call of Duty: Black Ops 7?

‘Call of Duty Black Ops 7’ llega el 14 de noviembre de 2025. La entrega firmada por Treyarch y Raven sitúan la acción en 2035 con campaña para jugar en solitario o en cooperativo, junto al multijugador y modo zombi por rondas. Estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC mediante Steam, Battle.net y la app de Xbox, con acceso día uno en Game Pass. La trama recupera hilos de ‘Black Ops 2 y 6’ con David Mason al frente en un mundo tensionado por operaciones encubiertas.