Metal Gear Solid Delta: Referencias que no debes pasar por alto en el nuevo modo multijugador FOX HUNT

El pasado jueves 30 de octubre Konami Digital Entertainment oficializó el lanzamiento del nuevo modo multijugador FOX HUNT para ‘Metal Gear Solid Δ: Snake Eater’, que ya está disponible para PS5, Xbox Series y PC a través de Steam. Esta vertiente lleva a los jugadores a competir de vuelta a la icónica jungla de la entrega centrándose en características esenciales de la franquicia.

Multijugador Snake Eater

El modo FOX HUNT permite partidas en línea de hasta 12 jugadores, que asumen el rol de aspirantes a miembros de la unidad secreta "FOX". De hecho, deben completar misiones de supervivencia, recolectar armas y equipo, y enfrentarse a otros participantes en dos modos de juego distintos. En ambos casos, cada jugador dispone del traje "AT-CAMO", que permite cambiar instantáneamente el patrón de camuflaje para adaptarse al terreno, y del sistema "Naked Sense", que ayuda a detectar enemigos y objetos cercanos. Si se combinan bien, facilitan acercamientos silenciosos y salidas rápidas.

Modos de juego

En el modo "Captura de Supervivencia", el objetivo es encontrar y capturar la mayor cantidad posible de ranas Kerotan escondidas por el mapa. A medida que avanza la partida, el número de objetivos disminuye, intensificando los enfrentamientos entre los jugadores.

En "Intrusión de Supervivencia", los participantes deben usar estrategias de sigilo para avanzar a través de zonas designadas que se reducen progresivamente, algo que requiere de planificación táctica y un posicionamiento preciso.

El retorno de Snake Eater

En ‘Metal Gear Solid Δ: Snake Eater’, el agente de FOX conocido como Naked Snake debe infiltrarse en territorio enemigo durante la Guerra Fría para evitar un conflicto nuclear entre las superpotencias. La misión se convierte en una lucha por la supervivencia en entornos hostiles, combinando combate, sigilo y exploración. Esta nueva versión conserva las voces originales de los personajes, mejora las características de supervivencia y ofrece gráficos actualizados y un sonido envolvente.

El juego recupera contenido adicional del lanzamiento original. Entre él se encuentra la secuencia de pesadilla ‘Guy Savage Δ’, recreada por PlatinumGames y desbloqueable durante la campaña. Otro punto fuerte es el regreso de ‘Snake vs Monkey’ para PS5 y Steam, mientras que en Xbox Series la experiencia se ha adaptado a ‘Snake vs Bomberman’, que combina la acción táctica de la franquicia con la jugabilidad de la serie clásica arcade.