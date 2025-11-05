EA Sports realiza la mayor prueba técnica de FC mientras insinúa un futuro modo de "Juego Mundial"

Electronic Arts ha confirmado una prueba técnica cerrada que tiene como objetivo trazar la línea a futuro de la franquicia ‘EA Sports FC’. Según la compañía, que reunirá a jugadores invitados de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, el objetivo es evaluar características y sistemas de juego aún en las primeras fases de desarrollo, para mejorar las bases técnicas y creativas de las próximas generaciones de la serie.

Por ahora, la revolución está a prueba

Según EA, la iniciativa se corresponde a la mayor sesión de pruebas de su clase para un título de la franquicia, y el programa se puede considerar como un esfuerzo a largo plazo para acercar el proceso de creación a las necesidades de los jugadores y trasladarlo a fórmulas concretas.

While we continue to shape #FC26 with your feedback, we’re taking the next step in building The World’s Game together. Starting today, invited players will have hands-on access to a limited-time closed technical test of pre-release content, shaping a future world-based FC… pic.twitter.com/mPiXI0DIYH — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 3, 2025

Desde el lanzamiento de ‘FC 26’, la editora norteamericana presume de haber recopilado más de 730000 puntos de retroalimentación a través de foros oficiales, Discord y redes sociales. Esta información ha servido de guía tanto para las actualizaciones como para la planificación de nuevos elementos. En este aspecto, las pruebas se realizan con versiones preliminares para PS5 y Xbox Series, pero el contenido evaluado no formará parte de ‘FC 26’, ya que se utilizará exclusivamente para recopilar datos sobre estabilidad, rendimiento y mecánicas experimentales.

Experiencia futbolística "world-based"

Entre los detalles del comunicado oficial llama poderosamente la atención a la mención de una futura experiencia futbolística "world-based". Presumiblemente, el modo no reemplazará a Ultimate Team ni al Modo Carrera, pero de forma similar a lo que ocurre con el modo La Ciudad de 'NBA 2K', brindará a los aficionados del simulador de fútbol la oportunidad de acceder a una experiencia de juego y contenido más abierta e inmersiva, con actividades que se podrán realizar tanto en solitario como en línea y otras sorpresas que aún no están definidas.

Innovación y confidencialidad

EA ha reiterado que los participantes en las pruebas están sujetos a acuerdos de confidencialidad (NDA), algo que impide cualquier filtración de imágenes o información concreta sobre el contenido que se está evaluando. Mientras tanto, los equipos de desarrollo de ‘FC 26’ continúan trabajando.

Los desarrolladores de ‘FC 26’ quieren destacar que están "totalmente comprometidos con crear la mejor experiencia posible con FC 26. Estamos atentos a vuestros comentarios para seguir actualizando la jugabilidad, mejorando los modos y solucionando problemas con actualizaciones gratuitas, empezando por el paquete de noviembre, que estará disponible en las próximas semanas." De modo que pronto veremos lo que nos depara la nueva tanda de actualizaciones. Recordar que el juego está disponible en versiones para PS5, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2, PC y Amazon Luna.