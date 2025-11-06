Noviembre en Game Pass: de 'Dead Static Drive' a 'Black Ops 7' a la cabeza

Hoy nos toca repasar una semana que viene cargadísima de lanzamientos que se estrenan en Game Pass. Entre indies esperados, regresos míticos y estrenos "day one", repasamos el calendario ordenado por fecha para que no se te escape nada.

5 de noviembre

Dead Static Drive (Cloud, Consola y PC) — Day one con Game Pass

Un "Grand Theft Cthulhu" ambientado en una road movie pesadillesca por la América de los años 80. Supervivencia, ficción extraña y horrores que nos acecharán en cada pequeña localidad.

Sniper Elite: Resistance (Cloud, Consola y PC) — Incluido con Game Pass Premium

La saga de francotiradores mira a la guerra dentro de la Francia ocupada. La entrega cuenta con mecánicas de tiro milimétrico, sigilo y acción táctica en tercera persona, con campaña completa en cooperativo.

6 de noviembre

Egging On (Cloud, PC y Xbox Series X|S) — Day one con Game Pass

Plataformas y físicas en clave de broma: eres… un huevo. Salta, rueda y trepa por granjas y fábricas intentando no romperte mientras buscas la ansiada libertad.

Whiskerwood (PC) — Day one con Game Pass

Constructor de ciudades con pequeños ratoncillos industriosos que intentan levantar su hogar bajo la "zarpa" de señores felinos. Cadenas de producción elaboradas y la eterna rivalidad gato–ratón como telón de fondo.

7 de noviembre

Voidtrain (Cloud, PC y Xbox Series X|S) — Game Pass Ultimate / PC Game Pass / Premium

Tripulación interdimensional a bordo de un tren hacia lo desconocido. Aquí deberemos ampliar vagones, crear equipo, combatir criaturas extrañas e intentar descubrir los secretos del Vacío, en solitario o en modo cooperativo.

11 de noviembre

Great God Grove (Cloud, PC y Xbox Series X|S) — Ultimate / PC / Premium

El mundo se acaba y los dioses discuten. Absorbe y lanza bocadillos de cómic en un rompecabezas surrealista de marionetas y deidades excéntricas. Humor absurdo para salvarnos del "a-pocky-lips".

Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Consola y PC) — Ultimate / PC / Premium

Secuela del aclamado Guardian of Light y primera aventura cooperativa para cuatro jugadores con la intrépida Lara. Exploración de templos, puzles retorcidos y trampas mortales con sabor egipcio.

Pigeon Simulator (Cloud, PC y Xbox Series X|S) — Day one con Game Pass

Forma parte (como paloma) de la unidad secreta "Paranormal Examination and Kontainment" y limpia New Squawk City de anomalías críptidas en cooperativo para cuatro… y cumpliendo cuotas.

12 de noviembre

Relic Hunters Legend (Cloud, Consola y PC) — Ultimate / PC / Premium

Looter-shooter RPG frenético: sinergias potentes, construcciones de personaje y botín a raudales. Deberás superar misiones variadas, recuperar memorias perdidas y plantar cara al imperio del Duque Ducan.

Winter Burrow (Cloud, Consola y PC) — Day one con Game Pass

Supervivencia acogedora en el bosque siendo un ratón que regresa al hogar de su infancia. Recolecta, teje jerséis, hornea, haz amigos entre los animales y reconstruye tu madriguera para pasar el invierno.

14 de noviembre

Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Consola y PC) — Day one con Game Pass; incluido en Game Pass Ultimate y PC Game Pass

Treyarch y Raven firman el Black Ops más grande hasta la fecha: campaña cooperativa innovadora, multijugador con 16 mapas 6v6 y dos 20v20 de lanzamiento, sin olvidarnos del siguiente capítulo de Zombies por rondas en el corazón del Éter Oscuro.

Por si te lo perdiste (ya disponibles)

Apunta las fechas, carga el mando y libera espacio: noviembre llega con terror, trenes imposibles, dioses caprichosos, ninjas de leyenda y, cómo no, una nueva ración de Black Ops lista para el primer día.