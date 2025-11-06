Sony lanza la transmisión en la nube para la biblioteca de PlayStation Portal

Sony ha lanzado oficialmente la transmisión en la nube en PlayStation Portal, ampliando el alcance del ecosistema de PS5 y reforzando su política con la experiencia de juego portátil conectada. La función, disponible para los miembros de PlayStation Plus Premium, se activa a partir del 6 de noviembre, y permite a los jugadores transmitir una selección de títulos de PS5 directamente a PlayStation Portal, sin necesidad de descarga ni instalación, convirtiendo el dispositivo en una verdadera extensión de la consola principal. Esta integración acerca el sistema al modelo de transmisión adoptado en otras plataformas, pero con la ventaja de una sinergia completa con la infraestructura de PlayStation.

Juegos en la nube con biblioteca integrada

Con esta función los suscriptores de PS Plus Premium pueden acceder a sus juegos digitales de PS5 mediante transmisión instantánea, con tan solo una conexión a internet. El catálogo disponible incluye títulos como ‘Astro Bot’, ‘Borderlands 4’, ‘Final Fantasy VII Rebirth’, ‘Fortnite’, ‘Ghost of Yōtei’, ‘Grand Theft Auto V’, ‘Resident Evil 4’, ‘Cyberpunk 2077’, ‘God of War: Ragnarök’, ‘Hogwarts Legacy’, ‘Sword of the Sea’ y ‘The Last of Us Part II’ Remastered, entre otros.

Consolidar PlayStation Portal

Esta política refleja la intención de Sony por consolidar PS Portal como parte integral del ecosistema de hardware y software, permitiendo a los jugadores continuar sus partidas en cualquier lugar, sin necesidad de descargas ni almacenamiento físico. La actualización también incluye una interfaz completamente renovada, dividida en tres pestañas principales: "Uso a distancia", "Transmisión en la nube" y "Buscar".

"Transmisión en la nube" es la protagonista del parche, ya que permite iniciar juegos directamente desde la nube, eliminando los tiempos de espera y simplificando el cambio entre títulos. Por último, se ha mejorado la pestaña "Buscar" para ayudar a encontrar rápidamente juegos compatibles con la transmisión, optimizando la navegación y haciendo que el acceso a la biblioteca sea más dinámico y fluido.

Mejoras técnicas y nuevas funciones de inmersión

Sony también ha invertido en funciones de audio y el sistema ahora es compatible con 3D tanto en modo remoto como en la nube. Además, se ha implementado el bloqueo por contraseña como una capa adicional de seguridad, impidiendo el acceso no autorizado al dispositivo. Una pantalla de estado de la red muestra información en tiempo real sobre la calidad de la conexión.

Con el lanzamiento del streaming en la nube, PlayStation Portal da un paso importante hacia la visión de una PlayStation sin fronteras físicas. La propuesta es simple, pero permite a los jugadores continuar sus aventuras desde cualquier lugar, con una calidad que dependerá de la conexión de red. La compañía busca equilibrar comodidad y calidad ofreciendo una experiencia que mantiene el estándar de la marca, pero con el grado de libertad que exigen los jugadores actuales.