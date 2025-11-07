GTA VI se retrasa de nuevo, pero esta semana en GTA Online tenemos mucho de Cayo Perico

En primer plano, Rockstar Games acaba de anunciar que ‘Grand Theft Auto VI’ se ha retrasado de nuevo y ahora se lanzará el 19 de noviembre de 2026 con versiones confirmadas para PS5 y Xbox Series. Originalmente previsto para 2025, y luego para mayo de 2026, la puesta de largo de la superproducción se pospone para disponer de más tiempo de desarrollo y garantizar el nivel de calidad que esperan los jugadores.

Hi everyone, Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026. We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Esta semana en GTA Online

Pero en Rockstar no paran nunca la máquina y han lanzado otra de esas actualizaciones que paraliza Los Santos y hace que los servidores se llenen. De este modo la estatua de la Pantera ha vuelto a Cayo Perico, Kosatka tiene un 40% de descuento y se consigue el doble de dinero y RP en todo lo relacionado con explosiones, helicópteros y desesperación. Ah, y atención, que la semana que viene hablaremos de mansiones de lujo en Los Santos. Parece que podremos dejar de ser simples delincuentes y convertirnos en "intermediarios" del crimen, vendiendo propiedades a millonarios de dinero sucio. Pero vayamos paso a paso, porque la semana está repleta de cosas.

Los elementos de la actualización de esta semana incluyen:

Estatua de pantera garantizada como primer objetivo del Golpe a Cayo Perico (solo en la primera partida).

100.000 GTA$ y el sombrero Strickler por completar Golpe a Cayo Perico en cualquier momento de esta semana.

40% de descuento en el submarino RUNE Kosatka (necesario para Golpe a Cayo Perico).

Doble de GTA$ y RP en Motor Wars (Cayo Perico) y alijos enterrados.

Vehículo de prueba prémium de HSW: Grotti Brioso R/A.

Vehículo de premio del Car Meet de LS: termina entre los dos primeros en las series del Car Meet de LS cuatro días seguidos para ganar el Canis Terminus.

En la pista de pruebas: Canis Kalahari, Coil Voltic y Dinka Verus.

Gran premio de la Ruleta de la Fortuna: Mammoth Squaddie.

Nuevas actividades en las series de carreras de la comunidad

Esta semana, en el concesionario Premium Automóviles de Lujo de Simeon: Grotti Cheetah, Enus Cognoscenti Cabrio, Western Daemon, Dinka Thrust e Invetero Coquette BlackFin.

En exhibición en el concesionario Luxury Autos: Declasse Tampa GT y Karin Woodlander.

Descuentos en vehículos: 40% de descuento en los vehículos Dinka Veto Modern, Dinka Veto Classic, Grotti Brioso 300 y Maibatsu Manchez Scout; 30% en los vehículos Western Reever, Buckingham Nimbus, Albany Cavalcade XL, Truffade Nero, Declasse Drift Yosemite, Nagasaki Ultralight, Pegassi Speeder y Western Company Mallard.

Descuentos del arsenal móvil: 40% de descuento en el fusil de precisión y 30% de descuento en el fusil militar (miembros de GTA+).