Probamos a fondo Let's Sing 2026 y ahora es nuestro juego de karaoke y fiesta definitivo

La última entrega de la franquicia ‘Let’s Sing’ del conocido desarrollador Voxler, acaba de llegar a las estanterías, algo que, como cada temporada, celebran los amantes del canto y la interpretación. El renovado formato de fiesta está disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y Nintendo Switch (con compatibilidad para Switch 2). Ahora que ya están las presentaciones realizadas, no está de más ir apuntando que ‘Let’s Sing 2026’ se hace grande con nuevos éxitos, un modo Carrera con narrativa revisada y eventos que se renuevan con objetivos y recompensas.

¿Qué novedades llegan este año a Let’s Sing 2026?

Para ir cogiendo el tono, el modo Carrera adopta un nuevo planteamiento narrativo. El jugador actúa en distintos escenarios, conoce personajes y progresa paso a paso mediante un sistema de reputación. No obstante, si es tu primera vez con un karaoke, la edición de 2026 presenta The Tube, un sistema de ayuda que facilita encontrar el tono y los conceptos básicos con tareas que también sirve a usuarios con experiencia.

Un completo repertorio

El repertorio de base en ‘Let’s Sing 2026’ incluye 35 canciones, acompañadas de sus correspondientes vídeos musicales oficiales entre éxitos recientes y clásicos imprescindibles. El conjunto abarca piezas como "Birds of a Feather" de Billie Eilish, "All My Love" de Coldplay, "Wish You The Best" de Lewis Capaldi, "I Love You, I’m Sorry" de Gracie Abrams, "Stick Season" de Noah Kahan, "Slow It Down" de Benson Boone, "HOT TO GO!" de Chappell Roan y "The Emptiness Machine" de Linkin Park, junto a nombres tan conocidos como Sting, Robbie Williams, Spice Girls, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, AURORA, Alphaville o Selena Gomez.

En lo que se refiere a la edición para España que hemos recibido en PS5, el conjunto añade referencias locales y latinoamericanas, entre ellas "Quién" de Pablo Alborán, "Tacones Rojos" de Sebastián Yatra, "Pareja del Año" de Sebastián Yatra & Myke Towers, "Échame La Culpa" de Luis Fonsi & Demi Lovato, "La Camisa Negra" de Juanes, "Tenía Tanto Que Darte" de Nena Daconte, "Hijos del Verbo Amar" de Pablo López, "Los Perros" y "La Salvación" de Arde Bogotá, "El Burrito Sabanero" de David Bisbal, "Ella Baila Sola" de Eslabon Armado & Peso Pluma, "Solo Tú" de Paula Rojo y "De Nada" de Vaiana.

Cómo cantar sin desafinar

En pantalla verás barras de color que marcan la altura de cada nota y una línea que avanza con el tempo. Si tu voz cae dentro de la barra, sumas puntos; si encadenas varios aciertos, la racha crece y la puntuación se multiplica. Si te sales, la racha se corta y toca volver a empezar.

Formato de juego y modos

Claro, esto es ‘Let's Sing’ y disfrutarás al máximo tanto en solitario como con amigos. El modo Clásico se basa precisamente en esto: interpretar solo o con tus amigos, aunque es innegable que la experiencia se vuelve mucho más divertida cuando dejas de cantar temas de Billie Eilish solo con tu consola para luego suspirar porque no recibes el calor humano que merecen esas magnas interpretaciones. Con compañía la sesión se convierte de forma natural en una fiesta compartida que la hace mucho mejor.

Luego está el modo Feat, que te permite cantar partes más pequeñas de la canción con otra persona. Tú y un invitado podéis interpretar canciones, y uno puede centrarse en las partes del dúo o en los coros si lo prefiere. Se obtienen puntos extra por armonizar, así que, si tú y tu banda tenéis algo de talento, podéis acumular bastante experiencia en este modo.

Cierra el plantel de variantes LS FEST con dos modos: Escenario Local, orientado a competir en tablas de clasificación por región y a competir con una rotación común de temas, y Escenario Principal, disponible con Pase VIP activo y pensado para medirse con artistas de todo el mundo.

Mejor con micrófono

La edición que amablemente nos ha llegado para realizar esta reseña incluye, además del juego en formato físico dentro de una caja muy vistosa, un par de micrófonos que resultan importantes para cualquier artista que se precie. Es cierto que con la app ‘Let’s Sing Companion’ se pueden habilitar los smartphones para cantar y sacarte de un apuro, aunque conviene recordar por qué los micros rinden mejor en la práctica. Al ir por cable USB el retardo es bajo y estable, no depende del tráfico del Wi-Fi del salón.

En este sentido, los micros del pack son direccionales, captan tu voz de cerca y reducen el ruido de sala, de modo que la tele o las palmas no se cuelan. En cambio, los móviles suelen recoger más ambiente y su procesamiento automático de volumen y reducción de ruido puede destrozar los matices y confundir la detección de notas. También influye la distancia a la boca, porque con el micro lo mantienes unos diez a quince centímetros. Con el teléfono la gente tiende a moverlo e incluso a bailar con él. En sesiones de tres o cuatro jugadores, música alta y conversación de fondo, el micro del pack ofrece entradas más limpias y puntuaciones más consistentes. El móvil es perfecto para invitados de última hora si la red está estable.

El catálogo del Pase VIP

Además, todas las copias incluyen un mes de Pase VIP, un bis de cortesía que abre un catálogo con más de 180 canciones sin descargar archivos. Funciona por streaming, así que viene bien un Wi-Fi estable. Sirve para ampliar el setlist y probar estilos sin ocupar espacio en la consola, y durante este periodo también se habilita el Escenario Principal de LS FEST. Al terminar el mes, cada cual decide si continúa la suscripción, algo que terminará por definir qué clase de artista eres.

En resumen

‘Let's Sing 2026’ llega para consolidar la franquicia como referencia en juegos de karaoke, ofreciendo una experiencia completa y bien construida para amantes de la música. Ofrece 35 canciones de base con vídeos oficiales, cuatro modos que cubren juego en solitario y en grupo de hasta 4 jugadores, un modo Carrera con narrativa revisada y la ayuda de The Tube para entrenar la voz. Como guinda incluye un mes de Pase VIP que amplia enormemente la cantidad de temas disponibles. Con todo lo anterior, una lista de reproducción amplia, una jugabilidad a prueba de fallos y nuevas funciones, es un juego perfecto para animar tus fiestas y celebraciones con amigos y familia.