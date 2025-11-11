Call of Duty: Black Ops 7 revela Endgame, un nuevo modo multijugador que se desbloquea al completar la campaña

A pocos días del lanzamiento de ‘Call of Duty: Black Ops 7’, Treyarch ha revelado un modo de juego completamente nuevo que han denominado "Endgame". Como su nombre indica, para acceder a él los jugadores deberán completar primero la campaña principal del juego formada por once misiones.

Expansión narrativa

Este requisito se debe a que "Endgame" continúa la línea narrativa de ‘Black Ops 7’, aunque con un planteamiento centrado en el juego cooperativo. Según la descripción publicada en el blog oficial del juego, los jugadores "explorarán los vastos paisajes de Avalon, descubriendo los centros de mando restantes de The Guild (el Gremio), mientras combaten en las zonas de exposición que filtran una misteriosa toxina hacia la ciudad".

El modo está diseñado como una experiencia PvE para entre 1 y 32 jugadores, que pueden organizarse en escuadrones de hasta cuatro miembros. La progresión de los personajes y el nivel de las armas también se mantienen y avanzan en este modo, al igual que en las partidas multijugador tradicionales de ‘Call of Duty’.

Un modo centrado en la supervivencia

Según Treyarch, "Endgame" combina elementos de extracción y supervivencia en un entorno abierto con énfasis en la cooperación. Los jugadores comienzan eligiendo uno de los 24 operadores disponibles, cada uno con habilidades únicas y árboles de progreso independientes.

Una vez desplegados sobre Avalon, deberán avanzar por zonas seguras, completar asignaciones (incluidas misiones vinculadas directamente con la historia) y reunir recursos y equipamiento para afrontar áreas de mayor riesgo. Cada partida tiene un límite de tiempo y finaliza en puntos de extracción específicos. Aquí si un escuadrón no logra escapar, pierde parte del progreso y el botín.

Un modo que evolucionará con el tiempo

Treyarch ha confirmado que esta variante además recibirá contenido adicional con el inicio de la Temporada 1, a finales de año, incluyendo nuevas zonas, armas y misiones narrativas. Además, el estudio ha señalado que este modo no es un añadido puntual, sino un componente central de la experiencia de ‘Black Ops 7’, con una historia que se expandirá mediante actualizaciones periódicas.

Con esta propuesta los creadores del formato de disparos en primera persona refuerzan su apuesta por los modos cooperativos persistentes, combinando acción táctica, narrativa extendida y progresión compartida entre campaña, multijugador y "Endgame". ¿Qué te parece la ampliación de la campaña? ¿Recuerdas cuando hace unos años pensaban en reducir e incluso eliminar la campaña? Pues ahora la quieren reforzar.

¿Cuándo se publica Call of Duty: Black Ops 7?

‘Call of Duty: Black Ops 7’ llega a España el próximo 14 de noviembre de 2025 en formato simultáneo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC (Steam, Battle.net y Xbox PC). El título de Treyarch y Raven Software, publicado por Activision, abrirá su precarga el 10 de noviembre a las 18:00 h (hora peninsular), con su desbloqueo previsto para las 07:00 h del viernes 14. Además, estará disponible desde el día de lanzamiento en Xbox Game Pass tanto en consolas como en PC, consolidando su debut en el mercado español como uno de los lanzamientos más relevantes del año para el género de acción en primera persona.