El nuevo diseño de Steam muestra las imágenes de los juegos con mayor definición en ordenadores de sobremesa

La plataforma para ordenador Steam ha renovado su diseño visual para aprovechar el espacio de pantalla que suelen ofrecer los monitores de escritorio de forma más eficiente. El principal cambio reside en que las páginas de productos ahora tienen un ancho estándar de 1200 píxeles, un aumento considerable respecto al estándar anterior de 940 píxeles.

Las modificaciones son apreciables a primera vista, especialmente al comparar las imágenes en paralelo, como se muestra en la imagen. Ahora, los materiales gráficos se despliegan ante los usuarios con sus proporciones correctas y se cargan con mayor resolución en el escritorio.

¿Cómo es el nuevo diseño de Steam?

Además, el carrusel de vídeos e imágenes de los juegos en sus correspondientes páginas ahora dispone de nuevos controles de visualización integrados. Es decir, además del modo estándar, es posible acceder a un modo "cine", que superpone la imagen en la tienda a un tamaño mayor. También es posible adaptarla a formato de pantalla completa.

Parece que los ingenieros de Valve han optado por el estándar de 1200 píxeles tras meses de pruebas en las versiones beta del cliente de Steam y con base en los comentarios de su equipo de investigación de hardware. Las variaciones en la configuración de apariencia de pantalla también tienen incidencia en los resultados de búsqueda, páginas de paquetes, listas de recomendaciones, etc. La página principal de la tienda, sin embargo, permanece sin cambios, pero la compañía ha prometido una actualización que se liberará próximamente.

Los desarrolladores pueden a aprovechar el nuevo aspecto

Valve ha presentado esta nueva imagen junto a algunos incentivos para que los desarrolladores aprovechen el nuevo formato de visualización en sus juegos. Al contrario de lo que se pueda interpretar no se trata sólo de cambios de diseño, puesto que también hay nuevas herramientas que brindan a los creadores mayor libertad para decidir cómo se verán sus juegos. Por ejemplo, ahora pueden elegir una imagen de fondo resaltada, fondos artísticos "mejorados" y más formas de formatear el texto en las descripciones.

Todos los desarrolladores pueden actualizar sus páginas de producto

Con todos estos cambios, se espera que incluso en los juegos ya disponibles, los desarrolladores realicen actualizaciones para aprovechar las opciones de visualización más destacadas en sus productos, además de otras características convenientemente enumeradas en el blog de desarrolladores de Steamworks.