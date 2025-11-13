Gran Turismo 7: descubre todo lo que incluye el nuevo Pack de potencia para PS5

Sony Interactive Entertainment y Polyphony Digital han anunciado el lanzamiento del DLC "Pack de potencia" para 'Gran Turismo 7', previsto para el 4 de diciembre de 2025 exclusivamente para PS5. Hay que tener en cuenta que la expansión se distribuirá como contenido adicional de pago, pero a cambio ofrece 50 carreras totalmente nuevas (repartidas en 20 categorías temáticas), carreras de resistencia de 24 horas y la introducción de la IA Sophy 3.0, que promete una jugabilidad más realista y competitiva.

¿Qué incluye el Pack de potencia?

El contenido descargable ha sido diseñado para representar los principales formatos del automovilismo del mundo real con carreras inspiradas en circuitos y eventos legendarios. Además de la IA mejorada, el paquete incluye 5.000.000 de créditos del juego que permiten ampliar el garaje y prepararse para nuevos retos al volante.

Contenido incluido en el Pack de potencia:

50 nuevas carreras en 20 categorías temáticas inspiradas en las tradiciones del automovilismo de diferentes países.

Carreras de 24 horas que exigen resistencia y dominio de las condiciones climáticas.

Fines de semana completos de carreras, con sesiones de práctica, clasificación y carrera principal.

IA Sophy 3.0 de Gran Turismo, con comportamiento adaptativo y reacciones más humanas en carreras rueda a rueda.

5.000.000 de créditos para usar en el juego.

Play through full sessions from practice to qualifying to the race, and go tail-to-nose with GT Sophy 3.0! The Power Pack DLC adds 50 new races like 24H endurance and comes with 5M in-game credits. Coming 4 December! More details👇https://t.co/qrnscuILGs#GT7 #GranTurismo pic.twitter.com/3CDEJDuq8l — Gran Turismo (@thegranturismo) November 11, 2025

La inteligencia artificial en la pelea

La incorporación de Sophy 3.0 supone un avance significativo en la simulación dentro de la serie, puesto que esta versión de la IA es el resultado de años de colaboración entre Sony AI y Polyphony con aprendizaje automático basado en datos de pilotos profesionales. El objetivo es aumentar la competitividad de las carreras en solitario, haciendo que cada maniobra de adelantamiento sea más tensa y cada error más costoso.

La nueva IA también introduce combates cuerpo a cuerpo conocidos como batallas "nariz a cola", en los que los oponentes mantienen una presión constante sobre el jugador, exigiendo reflejos y control precisos. "Con Sophy 3.0, cada oponente reacciona como un piloto real, analizando las trazadas, la presión de frenado y las oportunidades de adelantamiento. Esto cambia por completo la dinámica del juego", señala Ken Chan, director de producto sénior en SIE.

Los orígenes de la resistencia

Las carreras de 24 horas son una de las variantes más solicitadas y evocan la época dorada de 'GT4' y 'GT5', cuando las pruebas de resistencia requerían largas horas (o incluso días) de juego continuo. Ahora, Polyphony ha decidido que es buen momento para volver al formato tradicional, pero con la posibilidad de guardar y reanudar la carrera sin perder el progreso. Las carreras estarán inspiradas en competiciones como Le Mans y Nürburgring, y requerirán que el jugador gestione neumáticos, combustible y reaccione a diferentes condiciones climáticas dinámicas en tiempo real.

La actualización gratuita acompaña al lanzamiento

Junto con el contenido descargable, 'Gran Turismo 7' también recibirá la actualización gratuita SPEC III, que estará disponible para todos los jugadores de PS5. Esta incluirá nuevos circuitos, vehículos y características de juego, ampliando el contenido sin coste adicional. Para acceder a las novedades se requerirá el parche v1.64, conexión a internet y una cuenta de PlayStation.

Con el lanzamiento del DLC de pago y la actualización gratuita en el mismo mes, diciembre se perfila como candidato a uno de los periodos más ajetreados del año para los aficionados al simulador automovilístico. Según Chan, el Pack de potencia está pensado "para aquellos que buscan una experiencia de carreras auténtica, donde cada vuelta exige precisión, estrategia y control del vehículo."