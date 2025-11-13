PS Portal se convierte en el dispositivo más popular para el Uso a distancia superando a los móviles

PlayStation Portal ha alcanzado un hito importante desde su lanzamiento en 2023. Según la propia Sony, ahora es el dispositivo más utilizado para el Uso a distancia de PS5, superando a smartphones, PCs e incluso a la propia PS4. Esta información fue revelada por Takuro Fushimi, gerente sénior de Gestión de productos, en una entrevista con TechRadar, destacando el inesperado crecimiento e impacto del accesorio dentro del ecosistema PlayStation.

"Nuestros datos demuestran que los usuarios de PlayStation Portal son más activos que quienes no utilizan el dispositivo", afirmó Fushimi. "PS Portal es ahora el principal medio de acceso a Remote Play en PS5, superando a los teléfonos móviles, ordenadores y consolas anteriores".

Jugar en streaming

Cuando se anunció el accesorio, muchos aficionados y analistas dudaron de su potencial comercial. Al fin y al cabo, se trataba de un dispositivo dedicado exclusivamente a la transmisión local de juegos, algo que parecía un nicho de mercado dominado por smartphones cada vez más potentes. Sin embargo, el creciente éxito del Portal demuestra que existe una demanda real de experiencias de juego integradas en el ecosistema de PlayStation.

Del accesorio complementario al juego en la nube

El auge de PS Portal se intensificó a raíz de una reciente actualización que habilitó el acceso directo al juego en la nube para los suscriptores del servicio PS Plus Premium. Esto permite transmitir juegos de PS5 directamente en Portal sin enlazar siempre con una unidad, acercando el dispositivo a un uso más flexible. Ahora, los suscriptores pueden jugar a miles de juegos de PS5 directamente en el dispositivo portátil, incluyendo éxitos como ‘God of War: Ragnarök’, ‘Cyberpunk 2077’, ‘Hogwarts Legacy’, ‘Resident Evil 4’ y ‘The Last of Us Parte II Remastered’.

Sin instalación

Todo esto sin necesidad de instalar juegos ni de poseer una consola PS5 cuando se utiliza el juego en la nube, ya que únicamente demanda una buena conexión a internet y una suscripción activa al servicio. Esta evolución ha mutado Portal, de un simple complemento a una herramienta estratégica para la casa de tokio, acercando la marca a la tendencia del juego en la nube, ya popularizada por servicios como GeForce Now y Xbox Cloud Gaming.

Un nuevo comportamiento entre los jugadores

Según Fushimi, los usuarios de PS Portal suelen jugar sesiones de aproximadamente dos horas seguidas, una duración considerada elevada para un dispositivo portátil. Estos datos reflejan un cambio en el comportamiento de los jugadores, que buscan cada vez más movilidad sin renunciar a experiencias de calidad.

"Antes del lanzamiento, muchos se preguntaban si habría mercado para un dispositivo así, dado que es un producto tan singular, creado exclusivamente para Remote Play", comentó el ejecutivo. "Pero la respuesta fue sorprendente; el público acogió el concepto con entusiasmo". A pesar de su crecimiento, Fushimi enfatiza que el dispositivo aún no reemplaza a la consola, sino que la complementa de forma natural. De momento.