PS Plus Extra y Premium recibe GTA V y suma ocho nuevos juegos en noviembre

Sony ha publicado la lista de juegos de PS4 y PS5 que se añadirán a los catálogos de PS Plus Extra y Premium el 18 de noviembre. En total, son nueve juegos. Hasta ocho estarán disponibles para los suscriptores de ambos niveles Plus al que añadir un clásico para los suscriptores del servicio más elevado. Entre los nombres más conocidos se encuentra ‘GTA V’, que regresa a la rotación pocos días después del anuncio del aplazamiento de ‘GTA VI’. Los suscriptores del plan Premium también podrán disfrutar de ‘Tomb Raider: Anniversary’. No pierdas detalle, porque lo revisamos todo al detalle.

Títulos PS Plus Extra/Deluxe Premium noviembre de 2025:

‘Grand Theft Auto V’ (PS5, PS4)

Cuando un joven estafador, un ladrón de bancos retirado y un terrorífico psicópata se junten con algunos de los personajes más perturbados y perturbadores del submundo criminal, el gobierno estadounidense y la industria del entretenimiento, tendrán que llevar a cabo una serie de peligrosos atracos para sobrevivir en una ciudad implacable donde no pueden fiarse de nadie, y menos aún los unos de los otros.

‘Pacific Drive’ (PS5)

Un juego de supervivencia en primera persona basado en intentos recurrentes. Con vuestro coche como único acompañante, recorreréis un reimaginado Noroeste Pacífico surrealista y repleto de anomalías. En este título estructurado como un"road-lite", cada vez que os aventuráis a lo desconocido, deberéis enfrentaros a nuevos retos únicos mientras vais mejorando el vehículo en un garaje abandonado que hará de vuestra base de operaciones.

‘Still Wakes the Deep’ (PS5)

Este título supone el retorno al género de terror en primera persona narrativo de The Chinese Room, creadores de ‘Amnesia: A Machine for Pigs’. Estáis atrapados en una plataforma petrolífera sin forma de comunicaros con el resto del mundo. Lo único que os queda es enfrentarse al horror que ha subido a bordo. Buscad a vuestra tripulación y ayudadla a sobrevivir como podáis. Para ello tendréis que correr, escalar y nadar por pasillos inundados y cubiertas castigadas por el temporal.

‘Insurgency: Sandstorm’ (PS5, PS4)

Combate en los entornos destruidos por la guerra de un conflicto contemporáneo a través de varios modos cooperativos y multijugador JcJ. Tendréis que gestionar la munición con cabeza y emplear todo tipo de tácticas para navegar por los entornos mientras vuestro equipo pelea por la victoria. Coordina fuego de apoyo, asalta al enemigo con ametralladoras montadas en vehículos y participa en intensos combates armados modernos.

‘Thank Goodness You’re Here!’ (PS5, PS4)

Un cómico juego de plataformas que evoluciona progresivamente a medida que la exploración y las locuras de los jugadores dejan su marca en el extraño pueblo de Barnsworth. Tras llegar con tiempo a una reunión importante con el alcalde de un extraño pueblo del norte inglés, un viajante deberá hacer tiempo explorando el municipio y conociendo a sus habitantes, deseosos de hacerle encargos cada vez más disparatados.

‘The Talos Principle 2’ (PS5, PS4)

Una experiencia de rompecabezas en primera persona con retos cada vez más desafiantes que ahonda en los temas filosóficos y los entornos del primer juego. Controlando a nuestro protagonista, nacido en un nuevo mundo en el que la humanidad biológica se ha extinguido, pero su cultura sigue viva en una ciudad de robots, se enfrentará a una desconcertante aventura marcada por una misteriosa megaestructura que oculta grandes poderes.

‘Monster Jam Showdown’ (PS5, PS4)

Aquí se dan cita los vehículos más potentes de las carreras de Monster Jam de entre la flota actual, los camiones legendarios que hicieron historia y las bestias ficticias más locas del universo de los juguetes. Desbloquea decenas de camionetas y colecciona innumerables estilos de colores e imágenes decorativas.

‘MotoGP 25’ (PS5, PS4)

Juego oficial del Campeonato que te pone en la piel de los pilotos para dominar las motos y los circuitos de la temporada. Profundiza en la evolución de la moto, elige los momentos definitorios de tu carrera a lo largo de la temporada y forja relaciones sociales fuera de la pista para ver cómo evolucionas durante el fin de semana. Tu camino para convertirte en leyenda de MotoGP comienza aquí.

PlayStation Plus Premium:

‘Tomb Raider: Anniversary’ (PS5, PS4)

El juego es una emulación del clásico título para PS2 compatible con PS4 y PS5 por primera vez. Esta edición recupera la experiencia original de acción en 3.ª persona por todo el globo en busca de un legendario artefacto: el Scion. En este título reimaginado, Anniversary nos presenta una Lara Croft de movimientos ágiles, dinámicos y fluidos, con enormes e imponentes entornos, unas mecánicas de combate y un ritmo de juego intensos, además de una historia original mejorada y aclarada.



Essential de PS Plus en noviembre

Antes de terminar, no olvides que también puedes canjear los juegos mensuales del plan Essential. La lista de noviembre incluye ‘Stray’ (PS4, PS5), ‘EA Sports WRC 24’ (PS5) y ‘Totally Accurate Battle Simulator’ (PS4, PS5). Que los disfrutes.