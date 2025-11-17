Estrenos videojuegos del 17 al 21 de noviembre: Kirby Air Riders y S.T.A.L.K.E.R. 2 se reparten la semana

Aquí estamos de nuevo, dispuestos para pasar lista a los juegos que se lanzarán del 17 al 21 de noviembre de 2025. Llegarán novedades a Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y PC, con propuestas que abarcan desde estrenos muy esperados en consolas hasta variados y originales lanzamientos en ordenador.

El protagonismo absoluto de las próximas jornadas recae en ‘Kirby Air Riders’, un nuevo juego de carreras de Nintendo que nos trae al famoso personaje rosa en un formato al más puro estilo ‘Mario Kart’. Otro de los nombres destacados es el de ‘Bob Esponja: Titanes de las mareas’, una aventura submarina protagonizada por el famoso personaje de Fondo de Bikini, cuya historia se basa en la nueva película de la franquicia y que, una vez más, nos invita a recorrer su mundo submarino.

También es la semana en la que se estrena ‘S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’ para PS5, ya que inicialmente tan solo se lanzó para Xbox y PC. Junto a estos nombres también llegarán a los comercios ‘Neon Inferno’, ‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ y ‘Terrifier: The ARTcade Game’, entre muchos otros. A continuación, los destacados y, más abajo, el calendario completo.

Bob Esponja: Titanes de las mareas – 18 de noviembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC, Switch 2

‘Titanes de las mareas’ nos lleva de vuelta a Fondo de Bikini en una aventura de plataformas en 3D con mucho humor y un punto más oscuro de lo habitual. Un enfrentamiento entre el Holandés Errante y el Rey Neptuno ha desatado un caos fantasmal que convierte la ciudad submarina en un parque temático de apariciones y maldiciones, así que Bob Esponja y Patricio se ven obligados a intervenir.

El juego permite alternar al instante entre ambos personajes, combinando los saltos y ataques de Bob Esponja con las nuevas técnicas de excavación de Patricio para abrir caminos, descubrir secretos y resolver puzles repartidos por escenarios conocidos de la serie, desde el Crustáceo Crujiente hasta zonas más profundas del fondo marino. Además de la campaña para un jugador, el título incorpora coleccionables, mejoras para las habilidades y distintos aspectos cosméticos inspirados en episodios clásicos, todo con textos y voces en castellano.

Kirby Air Riders – 20 de noviembre

Plataformas: Switch 2

‘Kirby Air Riders’ trae de vuelta al personaje rosa de Nintendo en un juego de carreras que apuesta por circuitos abiertos, atajos y un ritmo muy directo. La idea es tan sencilla como pilotar distintas máquinas flotantes mientras aprovechas las habilidades clásicas de Kirby para adaptarte a cada tramo del recorrido. Los escenarios incluyen elementos interactivos, enemigos del universo de Kirby que pueden aparecer en mitad del trayecto y pequeñas sorpresas que modifican el comportamiento de la pista. El juego incorpora modos para competir en solitario, opciones multijugador local, pruebas especiales y desafíos rápidos que permiten desbloquear accesorios cosméticos para personalizar a los personajes.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 20 de noviembre

Plataformas: PS5

Tras su paso por Xbox y PC, ‘S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’ marca el regreso de una de las sagas más influyentes del género de supervivencia en primera persona. La historia vuelve a situarnos en la Zona de Exclusión, una región convertida en un territorio impredecible tras una segunda explosión que ha alterado el paisaje y generado anomalías capaces de distorsionar la física, mutaciones y facciones humanas en conflicto por el control de recursos y artefactos.

El juego combina exploración libre con combates y la gestión del equipamiento del protagonista, un acechador que rastrea artefactos valiosos mientras intenta sobrevivir al deterioro del entorno y a los peligros que acechan en cada desvío. La inteligencia de los enemigos, ciclos meteorológicos, la radiación y el comportamiento imprevisible de las criaturas convierten cada incursión en una experiencia distinta, reforzada por una ambientación muy cuidada que recupera el tono crudo y atmosférico de la serie original, manteniendo textos y opciones de idioma adaptadas al público español.

Calendario completo de lanzamientos:

17 de noviembre

‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ (PC)

‘Forestrike’ (PC, Switch)

‘Dungeons & Kingdoms’ (PC)

‘Storebound’ (PC)

‘The Berlin Apartment’ (PS5, Xbox Series, PC)

18 de noviembre

‘Bob Esponja: Titanes de las mareas’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘Morsels’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

‘News Tower’ (PC)

‘Long Drive North: Co-Op RV Simulator’ (PC)

19 de noviembre

‘Demonschool’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Moonlighter 2: The Endless Vault’ (PC)

20 de noviembre

‘Kirby Air Riders’ (Switch 2)

‘Neon Inferno’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

‘Cleared Hot’ (PC)

‘Monsters are Coming! Rock & Road’ (PC)

‘S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’ (PS5)

21 de noviembre

‘Terrifier: The ARTcade Game’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

Semana de acción y velocidad

Con esta oferta de novedades la semana del 17 al 21 de noviembre llega con propuestas muy distintas entre sí, desde las carreras de ‘Kirby Air Riders’ hasta el tono más duro de ‘S.T.A.L.K.E.R. 2’ o la acción gamberra de ‘Bob Esponja: Titanes de las mareas’. En cualquier caso, sobran los motivos para encender la consola o el PC y aprovechar estos estrenos. De momento, eso es todo por aquí, pero la semana que viene volveremos con otro repaso y un puñado de recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.