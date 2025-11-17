Las ventas de ROG Xbox Ally superan las expectativas y obligan a ASUS a ampliar la producción

Los felices ejecutivos de ASUS aseguran que las ventas de ROG Xbox Ally han superado cualquier proyección inicial, algo que ha derivado en un incremento significativo de la producción. La portátil que combina la potencia del hardware de PC con la experiencia completa de Xbox ha sido muy bien acogida entre los consumidores, generando un impulso positivo tanto en la percepción de la marca como en sus ingresos.

Las previsiones de caja aumentan

Todo lo anterior ha tenido efecto sobre las balanzas de la tecnológica y les ha obligado a revisar las proyecciones financieras. De acuerdo con los documentos publicados por ASUS, las previsiones de ingresos para el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal se elevan hasta 160 millones de dólares, considerando únicamente el segmento "Ally". Aunque el fabricante no ha revelado cifras exactas de ventas, los datos generales confirman que la demanda del dispositivo ha superado todas las expectativas iniciales, especialmente para la versión premium ROG Xbox Ally X, que actualmente es difícil de encontrar.

"Desde su lanzamiento, hemos recibido una respuesta del mercado sumamente positiva. La demanda de los modelos premium ha superado con creces nuestras expectativas. Estamos trabajando intensamente con nuestros principales proveedores de componentes para aumentar la producción y equilibrar la oferta y la demanda", se afirma en los documentos oficiales de la compañía.

¿Qué ofrece ROG Xbox Ally en sus diferentes versiones?

El dispositivo combina hardware de vanguardia, compatibilidad con títulos de Xbox y portabilidad, ofreciendo una experiencia híbrida muy competente.

Está disponible en dos versiones:

ROG Xbox Ally está dirigida a jugadores que buscan movilidad sin sacrificar un rendimiento sólido.

ROG Xbox Ally X es una versión premium con especificaciones superiores y un precio superior. Ofrece un alto nivel de rendimiento gráfico y de procesamiento, además de características adicionales dirigidas a los jugadores más exigentes.

Es precisamente la versión premium la que lidera las ventas, algo que demuestra que existe un público dispuesto a invertir en experiencias de juego portátiles incluso a un precio considerablemente elevado. El éxito de la línea también refuerza la creciente tendencia de expansión del mercado de portátiles tecnológicamente superiores.

Se preparan mejoras

Además, ASUS ha anunciado planes para mejorar las futuras líneas centrándose en la optimización del rendimiento, las capacidades de transmisión en la nube y la integración con servicios como Xbox Game Pass, reforzando así su estrategia de captar tanto a los aficionados a las consolas como a los jugadores de PC que buscan movilidad sin sacrificar la calidad gráfica.

Los analistas del sector sugieren que el éxito de ROG Xbox Ally podría influir en otros fabricantes para que inviertan en dispositivos portátiles de características similares, creando una nueva categoría en el mercado de las consolas. Esto también debería animar a la competencia a desarrollar alternativas que combinen potencia, portabilidad e integración en sistemas consolidados como PlayStation y Xbox, ampliando aún más las opciones para los consumidores.

Una de las consolas portátiles más deseadas del año

Gracias a la buena acogida del mercado y a la frecuente escasez de existencias, ASUS se está preparando para aumentar la velocidad de su cadena de producción, garantizando la disponibilidad de una de las líneas de consolas portátiles más deseadas de 2025. Parece que la falta de unidades ya no va a ser la excusa de estas fiestas.