Horizon Steel Frontiers se estrenará en 2026 en móviles y PC, pero deja fuera a PS5

Anunciado esta semana por NCSOFT, ‘Horizon Steel Frontiers’ es una nueva aventura que traslada el universo de ‘Horizon’, protagonizado por la carismática Aloy, a un MMO para smartphones y PC. Con lanzamiento previsto para 2026 el juego, sin embargo, no estará disponible en PS5 durante su puesta de largo y esto ha levantado la curiosidad de varios analistas que con sus primeras conclusiones apuntan una posible explicación razonada para la exclusión de la máquina más potente de Sony, ya que su llegada podría generar algún conflicto comercial con un nuevo juego de Guerrilla Games.

Evitar la contraprogramación

Según Jason Schreier, de Bloomberg, el estudio responsable de la saga sigue trabajando en su propio juego multijugador, que se perfila como el próximo gran proyecto tras el lanzamiento de dos importantes aventuras de Aloy exclusivamente para un jugador. Por lo tanto, puede que no tenga sentido que Sony sustente dos formatos similares de la misma marca compitiendo por el tiempo de los jugadores de PS5. Al mismo tiempo, si el nuevo proyecto de Guerrilla también termina llegando a PC, los usuarios de esta plataforma serán los únicos con acceso a ambos juegos.

¿Cómo funciona Horizon Steel Frontiers?

Ambientado en las Tierras Muertas, una región repleta de cazadores de máquinas y criaturas mecánicas, ‘Horizon Steel Frontiers’ promete una equilibrada combinación de elementos característicos de la franquicia con sistemas MMORPG de diseño específico. Según NCSOFT, el título ofrecerá combates personalizables, un amplio margen de movimiento por el escenario y batallas a gran escala.

Si te ha despertado curiosidad, su página web oficial está activa y además del pertinente tráiler de anuncio aloja entrevistas con los desarrolladores. El material incluye unos diez minutos de juego, así como comentarios de Jan-Bart Van Beek, director de estudio y arte de Guerrilla, y ejecutivos de NCSOFT como Taekjin Kim (CEO y CCO) y Sunggu Lee (productor ejecutivo).

Llevar ‘Steel Frontiers’ a PlayStation

Aunque ‘Horizon Steel Frontiers’ solo se publicará para móviles y PC, NCSOFT no ve ningún problema en adaptar el juego para PS5. En una entrevista con el medio especializado nipón 4Gamer, el productor ejecutivo Lee Song afirma que la intención del estudio es portar el juego a la consola de sobremesa de Sony. Sin embargo, él mismo advierte que no depende del desarrollador tomar la decisión. "Esto es algo que no podemos decidir por nuestra cuenta, así que nos gustaría profundizar en este tema", explicó.

Sony tendrá la última palabra

Aunque no se descarta la posibilidad de que el título se llegue a adaptar en algún momento, la multinacional continúa priorizando el proyecto interno de Guerrilla Games. No está de más apuntar que, con el alumbramiento de la franquicia ‘Horizon’, el equipo se ha consolidado en el nivel superior dentro de la jerarquía que rige PlayStation Studios y se le considera uno de sus miembros más importantes.

En los últimos años la franquicia se ha expandido más allá de las consolas de Sony y sus dos capítulos principales también se han publicado en PC, con una gran acogida por los usuarios de ordenador. Además, gracias a una colaboración con LEGO, la marca se ha convertido en el primer trabajo reciente de PlayStation Studios incluido en el catálogo de la competencia en Nintendo Switch.