Sony insiste en que a PS5 le queda mucha vida y que lo mejor aún está por llegar

Si atendemos a las declaraciones de Eric Lempel, vicepresidente sénior de PlayStation, a PS5 aún le queda mucho camino por recorrer. En una entrevista con BBC News, el ejecutivo asegura que la consola "aún tiene mucho contenido excelente en camino", y además destaca que Sony seguirá invirtiendo en la plataforma e incrementando el número de títulos exclusivos. Según Lempel, la compañía "está tomando un gran impulso" con PS5 y vaticina un lanzamiento importante que podría convertirse en el software más vendido de la plataforma.

El mayor juego de la historia en PlayStation

Aunque no se ha revelado el nombre de semejante portento lúdico, se especula que podría tratarse de ‘Marvel Lobezno’, previsto para 2026, o de ‘Grand Theft Auto 6’, planeado para noviembre del mismo año. En todo caso, estas declaraciones refuerzan las palabras del director financiero de Sony, Lin Tao, que recientemente afirmó que PS5 se encuentra "a mitad de su ciclo de vida", consolidando la idea de que la compañía aún no se plantea hablar de la próxima generación de consolas, ya que seguirá invirtiendo en ampliar la base instalada del sistema actual.

Generaciones de consolas más largas y complejas

Los expertos invitados por la televisión británica coincidieron en que las generaciones se han extendido a raíz de unos procesos de desarrollo que se han vuelto más complejos y prolongados. Destacan que, en el pasado las evoluciones de hardware eran más evidentes, mientras que hoy son más sutiles e incluyen optimizaciones y tecnologías internas que mejoran la experiencia sin necesidad de adquirir nuevos dispositivos de inmediato.

En el mismo sentido se ha reducido el número de producciones por estudio. Por ejemplo, Naughty Dog, que lanzaba títulos con mayor frecuencia en generaciones anteriores no ha estrenado nada en PS5. Aun así, esto no ha impedido que sigan vendiendo reediciones de juegos de las franquicias ‘Uncharted’ y ‘The Last of Us’ en la plataforma.

Según Lempel, este teatro de operaciones les podría dar algo de ventaja, puesto que los jugadores parecen dispuestos a invertir en un abanico más amplio de géneros y títulos además de los grandes éxitos de taquilla. Los datos compartidos por el ejecutivo indican que la audiencia de PS5 juega un 50% más títulos que en la generación anterior, demostrando un mayor interés en producciones más pequeñas. Esta tendencia refuerza la estrategia de Sony para mantener PS5 como eje central de sus iniciativas priorizando el contenido antes de pensar en sucesiones.

A mitad de camino

Mientras tanto, la plataforma continúa recibiendo actualizaciones de software, funciones de streaming y obras exclusivas, manteniéndose competitiva y atractiva para muchos jugadores. Por tanto, a PS5 aún le queda vida útil y todavía podemos esperar muchas cosas importantes en la consola durante los próximos años.