Electronic Arts rompe con su política de lanzamientos anuales para EA Sports F1 y abraza el modelo de plataforma

Si atendemos a la información proporcionada por EA Sports, el competente ejercicio de simulación de ‘F1 25’ se extenderá más allá de la actual temporada de Fórmula Uno y continuará el próximo año con una gran cantidad de novedades. En la práctica, no habrá un ‘F1 26’ independiente puesto que la próxima temporada del simulador de Codemasters se lanzará como un paquete de contenido descargable para ‘F1 25’. La compañía estadounidense defiende que todo lo que históricamente justificaba un nuevo juego (mejoras gráficas, reglamento actualizado, plantillas revisadas, coches, decoraciones y ajustes técnicos) se añadirá al formato (ahora base) como una extensa actualización premium.

F1 26 se lanzará como complemento

Lee Mather, director creativo senior de Codemasters explica que "tras el éxito comercial y de crítica de F1, el equipo de desarrollo está ampliando la experiencia con una expansión de pago." A renglón seguido justifica que "la actualización planeada por EA introducirá todos los cambios en equipos, pilotos, coches y reglamentos previstos para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2026". Es decir, que el contenido es el mismo, pero la distribución y el precio cambiarán.

La temporada 2027 promete una revolución

Superada la temporada, con ‘F1 27’ la serie de videojuegos de Electronic Arts se presentará como un juego completo en lo que la propia compañía estadounidense define como "un título que marcará el inicio de una nueva y más completa experiencia de Fórmula Uno". También confirmó cómo será el nuevo ciclo de lanzamientos:

2025 - ‘F1 25’ (juego base)

2026 - Temporada distribuida a través de un paquete premium

2027 - ‘F1 27’ (nuevo juego completo)

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨 EA SPORTS will release a paid expansion for #F125 in 2026, with the current game serving as the foundation for the 2026 season. Additionally, 2027 will see the release of a new, reimagined EA SPORTS F1 title, that looks, feels, and plays differently. 📕 Read… pic.twitter.com/Rk8hOmT1Yw — EA SPORTS F1 (@EASPORTSF1) November 18, 2025

Este espaciado crea un ciclo de tres años con un juego de transición en medio, siguiendo un modelo más cercano a lo que vemos en títulos como ‘Rainbow Six Siege’, ‘Destiny 2’ o juegos deportivos que han adoptado un ciclo de vida de plataforma como ‘eFootball’. Pero en realidad, el editor lo describe como "un reinicio estratégico para la franquicia", explica. "En 2027, lanzaremos un nuevo título que se verá, se sentirá y se jugará de manera diferente, ofreciendo más opciones de juego."

El verdadero cambio técnico

Tras la expansión prevista para 2026, EA promete una profunda renovación para 2027. Según la compañía, ‘F1 27’ será "completamente diferente a lo que estamos acostumbrados". Con esta contundente afirmación, Mather anticipa cambios estructurales en la jugabilidad, nuevos sistemas de simulación, un motor más moderno y un planteamiento más ambicioso para el modo carrera y los modos en línea. Cambios de esta importancia solo son viables porque se abandona el modelo anual con un ciclo de desarrollo limitado a unos meses, que simplemente no permitiría la pretendida transformación.

Los jugadores también se cansan del formato anual

A todo esto, se suma un público que cada vez se muestra menos receptivo a admitir juegos que son "iguales a los del año pasado". Con el nuevo modelo, los desarrolladores ahorran tiempo, los jugadores obtienen contenido a menor precio, la compañía reduce el desgaste de la marca y mantiene ingresos con estas actualizaciones entre lanzamientos.

Es un punto intermedio que bien ejecutado mantiene el formato activo, pero sin requerir la compra de un juego completamente nuevo cada doce meses. Pero lo más importante, si ‘F1 27’ cumple su promesa de ser revolucionario, el cambio habrá valido la pena por partida doble.