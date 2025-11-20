DOOM: The Dark Ages recibe una actualización con nuevas características para el Ripatorium

‘DOOM: The Dark Ages’ ha recibido la Actualización 3, que añade Ripatorium 2.0 y una serie de mejoras de calidad de vida al título de Bethesda. Según la compañía, esta nueva versión del Ripatorium amplía sus funcionalidades con algunas de las características más demandadas por la comunidad. Entre las novedades se incluyen nuevos conjuntos predefinidos de encuentros desarrollados por id Software, opciones de personalización más completas y nuevas pistas para la jukebox.

Personaliza hasta los enemigos

La actualización también permite a los jugadores personalizar a los enemigos hasta en cinco rondas, configurar diez oleadas de reaparición por ronda y utilizar nuevas opciones de límite de tiempo. Además, se incorpora un sistema de códigos de acceso en fase beta (passcodes) que permite compartir encuentros personalizados con otros usuarios.

De aquí viene el ‘DOOM Slayer’

‘DOOM: The Dark Ages’ es una precuela directa de ‘DOOM’ (2016) y ‘DOOM Eternal’, que narra el origen del Slayer en un oscuro mundo medieval. En la piel del marine espacial, el jugador se enfrentará a una guerra sin piedad contra hordas demoníacas, con combates brutales y en un escenario gótico. Para ello, recupera armas como la superescopeta e introduce otras nuevas, como el escudo sierra, un arma versátil que combina ataque y defensa. Centrado en el combate terrestre y el movimiento táctico, el título mantiene el sello frenético de la saga, ahora adaptado a una estética medieval oscura.

Durante su viaje, ‘DOOM Slayer’ recorre castillos en ruinas, bosques, campos de batalla y antiguas regiones infernales. La campaña cuenta con algunos de los niveles más grandes y complejos desarrollados por id Software, repletos de misterios, secretos y peligros ocultos.

Recuerdos violentos

La historia lleva al jugador al momento de la creación de la leyenda del Slayer, enfrentándose a un líder demoníaco que busca eliminarlo y usurpar el trono del terror absoluto. Con una atmósfera cinematográfica, ‘The Dark Ages’ refuerza un periodo de la mitología que nutre la franquicia en una nueva era de violencia y gloria. Está disponible en Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox en PC, PlayStation 5 y PC a través de Steam, Microsoft Store y Battle.net, además de GeForce Now.