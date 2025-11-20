Steam Machine, así es la nueva consola de Valve para jugar al PC en la tele

Steam Machine es una consola que te permitirá jugar a títulos de PC directamente en tu televisor con una potencia seis veces superior a la de Steam Deck. Anunciada por Valve sin demasiadas estridencias, el sistema dará acceso a la biblioteca de Steam de los usuarios.

Información oficial sobre Steam Machine

En cuanto a su diseño, Steam Machine tiene forma cúbica muy similar a GameCube. El frontal cuenta con una barra LED con colores y animaciones personalizables que indica el estado de descarga de los juegos y del sistema. Estará disponible con o sin el Steam Controller, ya que es compatible con otros mandos, accesorios y periféricos de PC.

El dispositivo vendrá equipado con SteamOS 3 (basado en Arch Linux), el mismo sistema operativo que se encuentra en Steam Deck y Steam Frame, diseñado específicamente para ejecutar videojuegos. En cuanto a los títulos de Steam, estos también recibirán la insignia de Steam Machine Verified en sus páginas, indicando su compatibilidad con el nuevo dispositivo.

"Estamos muy satisfechos con el éxito del Steam Deck", ha comentado al respecto Gabe Newell, presidente de Valve. "Los jugadores de PC siguen pidiendo más formas de disfrutar de todos los grandes títulos de sus bibliotecas de Steam. Nuestro trabajo a lo largo de los años en otros dispositivos y, sobre todo, en SteamOS ha permitido que Steam Controller, Steam Machine y Steam Frame amplíen la forma de jugar".

Potencia de sobra para mover el catálogo

Según la compañía, Steam Machine tiene la potencia suficiente como para ejecutar todos los juegos de la biblioteca de Steam del usuario a una resolución de hasta 4K y 60 FPS, y además ofrece compatibilidad con guardado en la nube. Esto la convierte en una alternativa viable para aquellos que no desean invertir en un PC o portátil tradicional para jugar, aunque también será posible instalar aplicaciones personalizadas o incluso un sistema operativo diferente.

Dos versiones un mismo objetivo

La consola se lanzará en dos versiones (con 512 GB o 2 TB de almacenamiento) y su hardware incluye un procesador AMD Zen 4 semipersonalizado (6 núcleos y 12 hilos), así como una tarjeta gráfica AMD semipersonalizada con arquitectura RDNA3 y 16 GB de RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6. También incluye un puerto Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, cuatro puertos USB-A y un puerto USB-C.

Especificaciones





¿Cuándo se lanzará Steam Machine?

Por el momento el precio de la consola de Valve sigue siendo objeto de especulación, igual que la fecha exacta de su lanzamiento que inicialmente está prevista para principios de 2026. En todo caso, el dispositivo llegará acompañado de la nueva versión del Steam Controller y las gafas de realidad virtual Steam Frame.