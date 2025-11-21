Primer vistazo a Armatus, el nuevo y brutal roguelite de los creadores de Godfall

Sin duda, entre las sorpresas que ha deparado el último Xbox Partner Preview destaca ‘Armatus’, un interesante juego de disparos en tercera persona con elementos roguelite que difumina la línea entre lo épico y lo brutal. Es decir, que su protagonista comienza prácticamente desde cero en cada partida (aunque también habrá un sistema de progresión permanente) y debe acumular, batalla tras batalla, armas y mejoras que lo harán cada vez más fuerte hasta llegar a la refriega final.

París en versión postapocalíptica

El juego de Counterplay Games (creadores de ‘Godfall’) se enmarca en un París postapocalíptico infestado por un ejército demoníaco. Allí sobreviven cuatro clérigos de una antigua orden refugiados en la Cathédrale de Trois. Convencidos de ser de los últimos humanos que quedan con vida, han invocado a nuestro protagonista para que luche por ellos y los lleve al cielo. Con este pretexto, comenzarás a controlar al guerrero de otro mundo dotado con una armadura sagrada que permite luchar tanto con armas de fuego como con herramientas cuerpo a cuerpo, prácticamente un dios de la guerra andante.

La espada definitiva de la humanidad

Armado con poderes celestiales, escudos arcanos, granadas y una amplia selección de armas sagradas, el jugador tendrá a su disposición feroces combinaciones para pulverizar hordas demoníacas. De hecho, Counterplay promete un juego frenético, caótico, explosivo y con escenarios altamente destructibles y una gran cantidad de sinergias para moldear el personaje a lo largo de las partidas.

Los demonios dominan la Tierra

Pero como destaca el estudio en una publicación de Xbox Wire, el espíritu roguelite es la base de ‘Armatus’. "El conocimiento es un arma, el fracaso es una herramienta y la muerte nunca es el final". Con esto se refiere a que con cada derrota se desbloquean nuevas habilidades y mejoras permanentes. Elementos como monedas, y algunos objetos acumulados permanecerán con el jugador incluso después de caer en combate garantizando una vía de progresión.

¿Cuándo se lanzará Armatus?

Según se ha mostrado hasta el momento, parece que ‘Armatus’ se plantea como una aventura para un solo jugador que llegará en algún momento de 2026 a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (Steam), con estreno desde el primer día en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.