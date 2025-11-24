Estrenos videojuegos del 24 al 28 de noviembre: Project Motor Racing y Ars Notoria comparten protagonismo

Aquí estamos de nuevo, dispuestos para pasar lista a los juegos que se lanzarán del 24 al 28 de noviembre de 2025. En los próximos días llegarán novedades principalmente a PC, con algunos estrenos interesantes también en PS5 y Xbox Series, en una selección que combina lanzamientos muy esperados con propuestas menos conocidas, pero igual de llamativas.

El protagonismo de las próximas jornadas recae en ‘Project Motor Racing’, el nuevo simulador de conducción de Straight4 Studios y GIANTS Software, que apuesta por coches de competición y circuitos reales. Junto a él aparece ‘A.I.L.A.’, una propuesta de terror de ciencia ficción ambientada en un São Paulo futurista que juega con la idea de una inteligencia artificial capaz de crear experiencias de horror a medida. Tampoco conviene perder de vista ‘Solo Leveling: Arise Overdrive’, adaptación del popular cómic y anime coreano, ni ‘Ars Notoria’, un juego de supervivencia en mundo abierto con magia y gestión de base que se estrena en acceso anticipado. A continuación, los destacados y, más abajo, el calendario completo.

Solo Leveling: Arise Overdrive – 24 de noviembre

Plataformas: PC

Adaptación directa del webtoon coreano de éxito mundial. Se trata de un action RPG de Netmarble Neo que pone al jugador en la piel de Sung Jinwoo, el cazador más débil de todos, pero que va creciendo en poder a base de mazmorras y contratos con sombras. El juego combina combates muy espectaculares, sistema de progresión profundo y construcción de builds con la posibilidad de reclutar y dirigir a tu propio ejército de criaturas sombrías.

Project Motor Racing - 25 de noviembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

Desarrollado por Straight4 y publicado por GIANTS Software para PC, PS5 y Xbox Series X|S, ‘Project Motor Racing’ aspira a convertirse en un nuevo referente para los entusiastas del automovilismo y la simulación de conducción. Para ello cuenta con 70 coches de carreras, docenas de circuitos, clases y modos de juego para un jugador y multijugador. El formato se centra en el realismo extremo sobre un formato que no hace concesiones en sus aspiraciones a posicionarse como un nuevo simulador de conducción de primera línea, compitiendo con títulos ya establecidos. Además, sus desarrolladores tienen en cartera numerosas actualizaciones técnicas y de contenido planeadas a través de una hoja de ruta diseñada para respaldar el proyecto a largo plazo.

A.I.L.A. - 25 de noviembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

Esta producción brasileña de terror psicológico pone al jugador en el papel de un tester de juegos que experimenta eventos aterradores creados por una IA sádica. Incluye combate, cultos macabros y puzles en un mundo medieval distorsionado. Desarrollado con Unreal Engine 5 con realismo fotorrealista, la historia se sitúa en un São Paulo cercano al futuro, donde Samuel, un probador de videojuegos, debe testear a A.I.L.A., una inteligencia artificial capaz de generar juegos de horror a partir de sus recuerdos y miedos personales. La gracia está en que la propia IA va aprendiendo del jugador y llegando a plantear dónde acaba la simulación y empieza la realidad

Ars Notoria - 27 de noviembre

Plataformas: PC – acceso anticipado

Primer juego del estudio barcelonés XRON Software, plantea una aventura de supervivencia y rol en un gran mundo de fantasía oscura. Controlas a un mago capaz de aprender seis escuelas de magia distintas mientras recorre tierras invadidas por criaturas poseídas conocidas como The Enthralled. El objetivo pasa por reunir materiales, levantar tu propio asentamiento y, con el tiempo, sumar aliados hasta formar una facción que gane terreno en el reino.

Calendario completo de lanzamientos:

24 de noviembre

‘Of Ash and Steel’ (PC)

‘Constance’ (PC)

‘Keys of Fury’ (PC)

‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ (PC)

25 de noviembre

‘Tormentor’ (PC)

‘Captain Wayne - Vacation Desperation’ (PC)

‘Project Motor Racing’ (PS5, Xbox Series S/X, PC)

‘A.I.L.A.’ (PS5, Xbox Series S/X, PC)

26 de noviembre

‘Cowboy Life Simulator’ (PC)

27 de noviembre

‘Nano Neighbors’ (PC)

‘Hail to the Rainbow’ (PC)

‘Ars Notoria’ (PC)

Aires prenavideños con el motor encendido

Con este grupo de lanzamientos, la recta final de noviembre empieza a parecerse mucho a la típica agenda de diciembre. No obstante, entre el octanaje de ‘Project Motor Racing’, el mal cuerpo que promete ‘A.I.L.A.’, las mazmorras de ‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ y la fantasía oscura de ‘Ars Notoria’, la semana ofrece suficientes tentaciones como para ir pensando en las vacaciones. De momento, eso es todo por aquí, pero la semana que viene volveremos con otro repaso y un puñado de recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.