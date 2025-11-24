Stellar Blade 2: Shift Up confirma que la secuela del juego de acción futurista será multiplataforma

La saga de acción futurista de Shift Up se da un nuevo impulso y tras el excelente debut de la primera entrega de ‘Stelar Blade’ como exclusivo para PlayStation, el segundo juego de la franquicia ya está en desarrollo con un plan más ambicioso, el cual pretende superar las limitaciones de publicación de su predecesor. Es decir, que el proyecto se lanzará en múltiples sistemas desde el primer día incluyendo Xbox Series X|S y PC, en una estrategia que permite al estudio coreano ampliar su base de jugadores.

¿En cuántas plataformas se publicará Stellar Blade 2?

Todo lo anterior viene confirmado a raíz de una oferta de trabajo que especifica que el título está previsto para "múltiples consolas y PC", algo que supone un cambio significativo respecto al lanzamiento original limitado a PS5, que después se amplió a PC. Varios análisis de esa información apuntan a que las plataformas de Microsoft, con Xbox Series X|S en cabeza, asumirán un papel estratégico para el futuro de la franquicia al proporcionar una base de jugadores muy superior a la actual, e incluso dejan la puerta abierta a una posible versión para Switch 2, aunque esta última se mantiene entre los rumores de ida y vuelta.

Evolución del juego original

La propia desarrolladora describe la secuela como una evolución directa del primer título, que mantendrá la acción estilizada característica del original, pero con un planteamiento refinado, más contenido jugable y nuevas mecánicas. Todo ello sin modificar en exceso elementos como su carismática protagonista, Eve, combinados con una ambientación futurista y un combate quirúrgico que han sido los pilares de su éxito. El juego se ha convertido en el título coreano más vendido en Steam y en una de las principales fuentes de ingresos de la compañía este año con más de 3 millones de copias vendidas entre PS5 y PC.

La producción avanza a buen ritmo

Si atendemos a la información de Shift Up, la secuela se encuentra en desarrollo activo y avanza según lo previsto con el objetivo de lanzarse antes de 2027. La expansión a varias plataformas indica que el estudio pretende ganar presencia internacional y consolidar la franquicia en el mercado global.

Ahora tan solo queda esperar a los correspondientes anuncios oficiales que concreten sus planes de lanzamiento, las características adicionales y las posibles diferencias entre las versiones para cada plataforma. En cualquier caso, todo apunta a que esta nueva etapa de la serie tendrá muchas más oportunidades de llegar a un público nuevo que el primer juego.