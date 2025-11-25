Planes, fechas, características y detalles de la temporada 1 de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone

Activision tiene todo preparado para lanzar la primera temporada de ‘Call of Duty: Black Ops 7’ y ‘Warzone’, que se estrenará el 4 de diciembre con la incorporación de contenido en todas las plataformas. Puedes esperar novedades para el modo cooperativo Endgame, nuevo contenido de Zombis, mapas y modos multijugador, operadores, armas y más.

Evento Punto de Reunión

La temporada da comienzo con Punto de Reunión ("Rally Point"), un evento colaborativo que desbloquea varias recompensas cosméticas. Este especial temporal está disponible en todos los modos, incluida la campaña cooperativa de Endgame. Más adelante en la temporada, el evento festivo "Naughty and Nice" ofrecerá recompensas con temática navideña, entre ellas la ametralladora ligera Sokol 545, planos de arma y un camuflaje animado.

Pase de Batalla

También llega el primer Pase de Batalla que incluye tanto contenido gratuito como de pago. En total, el Pase de la primera temporada ofrece más de cien objetos nuevos para desbloquear, 119 en total, incluyendo al operador Scorn dentro de la oferta BlackCell, además de varios objetos cosméticos adicionales.

Del mismo modo hay siete armas nuevas previstas para la temporada 1. Dos están disponibles en los niveles gratuitos del Pase de Batalla y el resto llegará más adelante como recompensa por completar desafíos y eventos. Entre las novedades para el arsenal se incluye el subfusil Kogot-7 (un MP7 renombrado) y el rifle de asalto Maddox, muy conocido por su paso por ‘Black Ops 4’, que regresa como Maddox RFB.

Más adelante en la temporada, los jugadores podrán desbloquear un cuchillo balístico, la ametralladora ligera Sokol 545, la ballesta NX Ravager, el rifle de francotirador Hawker HX y el subfusil Sturmwolf 45. Pero hay más, porque la actualización de mitad de temporada añadirá varios objetos de armamento procedentes de ‘Black Ops 6’, incluidas diferentes piezas de equipo de campo.

Mapas multijugador

Puedes esperar hasta siete mapas multijugador con una combinación de ubicaciones originales y remasterizadas, algunas disponibles en el lanzamiento y otras reservadas para la actualización de mitad de temporada. Entre los nuevos mapas se encuentran Fate, Odysseus, Utopia y Yakei. Meltdown y Standoff son áreas remasterizadas de ‘Black Ops 2’, mientras que Fringe regresa en una versión revisada que se vio en ‘Black Ops 6’.

Modos de fiesta

Regresan varios modos de fiesta populares como Prop Hunt, One in the Chamber y Sharpshooter, mientras que Palos y Piedras y Juego de Armas aparecerán después del lanzamiento. También se estrena Takeover, que es una variante completamente nueva centrada en el control de zonas del mapa. Más adelante se espera un modo navideño por tiempo limitado.

La lucha contra el Éter Oscuro no se detiene

La temporada 1 añade un nuevo mapa de Zombis llamado Astra Malorum, que presenta a un enemigo robot llamado O.S.C.A.R. y el arma especial LGM-1. También incluye contenido de temporada para la campaña cooperativa Endgame, con modos y retos adicionales previstos para mitad de temporada.

Las novedades de Warzone

En ‘Warzone’, se presenta el mapa Haven's Hollow para el modo Resurgimiento. Verdansk se mantiene como el mapa principal del Battle Royale estándar, pero la actualización de la temporada 1 añadirá dos puntos de interés: Factory y Signal Station. Los jugadores podrán disfrutar de la integración de armas y accesorios de ‘Black Ops 7’ en ‘Warzone’, así como de cambios en el sistema de ventajas y otras mejoras que llegarán con la actualización principal.

¿En qué versiones está disponible Call of Duty: Black Ops 7?

‘Call of Duty: Black Ops 7’ está disponible en Xbox Series X|S, Xbox One, PC a través de Game Pass Ultimate, Microsoft Store, Battle.net y Steam, además de PlayStation 5 y PlayStation 4, con juego y progreso cruzados entre plataformas compatibles.