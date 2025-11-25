Si tienes Xbox Game Pass puedes jugar hasta 14 títulos nominados a The Game Awards 2025

Ya está todo dispuesto para celebrar la entrega de premios más mediática en el universo del videojuego. Se trata de The Game Awards 2025, que tras revelar sus candidatos a las nominaciones principales abre la puerta a todo tipo de apuestas y preferencias. Pero como no hay nada mejor que opinar con rigor, lo más aconsejable es dar alguna oportunidad a varios de los juegos incluidos en los listados. Los suscriptores de Xbox Game Pass lo tienen más fácil, puesto que su catálogo incluye hasta catorce obras nominadas para el evento programado en la madrugada peninsular del 11 de diciembre.

Videojuegos de Game Pass nominados a The Game Awards

La presencia de tal cantidad de títulos en Game Pass entre los nominados refuerza la magnitud de su catálogo de lanzamientos reciente. El más relevante, sin duda, es ‘Clair Obscur: Expedition 33’, la soberbia producción francesa que compite en varias categorías como Juego del Año, Dirección, Narrativa y Actuación, además de Mejor RPG y Mejor Dirección Artística. Se batirá el cobre con títulos como ‘Hollow Knight: Silksong’, ‘Avowed’, ‘DOOM: The Dark Ages’, ‘Indiana Jones y el Gran Circulo’, ‘The Outer Worlds 2’, ‘The Alters’ y ‘Atomfall’, que amplían la oferta abarcando categorías que van desde acción y aventura, hasta estrategia y accesibilidad. A continuación, repasamos la lista completa.

Clair Obscur: Expedition 33

Sandfall Interactive / Kepler Interactive

Plataformas: PC, Xbox Series, PS5

Género: RPG (rol con combate por turnos y elementos en tiempo real)

Nominaciones: Juego del año / Mejor dirección / Mejor interpretación (Ben Starr) / Mejor interpretación (Charlie Cox) / Mejor interpretación (Jennifer English) / Mejor narrativa / Mejor dirección artística / Mejor juego independiente / Mejor juego debut independiente / Mejor juego de rol / Mejor banda sonora y música / Mejor diseño de audio

Hollow Knight: Silksong - (Team Cherry)

Plataformas: PC (Windows), Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Género: Metroidvania de acción y aventuras en 2D

Nominaciones: Juego del año / Mejor dirección artística / Mejor juego independiente / Mejor juego de acción y aventuras / Mejor banda sonora y música

Avowed - (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Plataformas: PC (Windows), Xbox Series

Género: RPG de acción en primera persona

Nominaciones: Mejor juego de rol

DOOM: The Dark Ages - (id Software / Bethesda Softworks)

Plataformas: PC (Windows), PS5, Xbox Series

Género: Shooter en primera persona

Nominaciones: Mejor juego de acción / Innovación en accesibilidad

Indiana Jones y el Gran Círculo - (MachineGames / Bethesda Softworks)

Plataformas: PC (Windows), Xbox Series, PS5, Switch 2 (prevista 2026)

Género: Acción y aventuras con elementos de sigilo, en primera persona

Nominaciones: Mejor interpretación (Troy Baker) / Mejor juego de acción y aventuras

Ninja Gaiden 4 - (Team Ninja / Koei Tecmo) – 2025

Plataformas: PC (Windows), PS5, Xbox Series, Switch 2

Género: Juego de acción tipo hack and slash

Nominaciones: Mejor juego de acción

The Outer Worlds 2 - (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

Plataformas: PC (Windows), Xbox Series, PS5

Género: RPG de acción de ciencia ficción (primera y tercera persona)

Nominaciones: Mejor juego de rol

The Alters - (11 bit studios)

Plataformas: PC (Windows), PS5, Xbox Series

Género: Juego de supervivencia y gestión con narrativa de ciencia ficción

Nominaciones: Mejor juego de simulación y estrategia

Atomfall - (Rebellion) – 2025

Plataformas: PC (Windows), PS5, Xbox Series

Género: Acción y supervivencia en mundo abierto

Nominaciones: Innovación en accesibilidad

BALL x PIT - (Kenny Sun / Devolver Digital)

Plataformas: PC (Windows), PS5, Switch, Switch 2

Género: Roguelite de supervivencia con mecánicas de bloques y construcción de base

Nominaciones: Mejor juego independiente

Blue Prince - (Dogubomb / Raw Fury)

Plataformas: PC (Windows), PS5, Xbox Series

Género: Juego de puzles y estrategia tipo roguelite (exploración por plantas)

Nominaciones: Mejor juego independiente / Mejor juego debut independiente

No Man's Sky - (Hello Games)

Plataformas: PC (Windows), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2

Género: Acción y aventuras de supervivencia espacial

Nominaciones: Mejor juego en constante evolución / Mejor soporte de la comunidad

Rematch - (Sloclap / Focus Entertainment)

Plataformas: PC (Windows), PS5, Xbox Series

Género: Juego de conducción arcade (carreras)

Nominaciones: Mejor juego de deportes y conducción

Lost Records: Bloom & Rage - (DON’T NOD / Focus Entertainment)

Plataformas: PC (Windows), PS5, Xbox Series - 2 de diciembre de 2025

Género: Aventura narrativa

Nominaciones: Games for Impact (juego con impacto social)

¿Cuándo se celebrarán The Game Awards 2025?

Los Game Awards 2025 se celebrarán el 11 de diciembre en Los Ángeles, con una retransmisión global a través de los canales oficiales del evento y presentados por Geoff Keighley. Por primera vez, la gala también podrá seguirse en Prime Video, lo que amplía todavía más su alcance internacional. En horario peninsular, el pre-show arrancará a la 1.30 y la gala principal a las 2.00 de la madrugada del 12 de diciembre.

La ceremonia incluirá la entrega de premios, actuaciones musicales, además de anuncios y exclusivas sobre algunos de los juegos que optaran a ser protagonistas y nominados en las próximas temporadas. ¿Cuál es tu apuesta como mejor Juego del Año en The Game Awards 2025?