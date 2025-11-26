Assassin's Creed Shadows y Ataque a los Titanes se cruzan en un evento poco habitual

Cumpliendo escrupulosamente con el calendario anunciado, Ubisoft ha distribuido la actualización 1.1.6 para ‘Assassin's Creed Shadows’, que entre otros elementos presenta un inusual cruce de franquicias. Tras la colaboración previa con ‘Dead by Daylight’, ahora les toca a Yasuke y Naoe afrontar nuevas intrigas inspiradas en ‘Ataque de los Titanes’.
Circunstancias inusuales
Según Ubisoft, un extraño encuentro arrastra a Naoe y Yasuke a una nueva misión de rituales prohibidos y transformaciones monstruosas. Guiados por Ada, una mujer vestida de manera extraña, se aventuran en la enigmática Capilla subterránea para rescatar a una víctima de un culto misterioso. Pero la pareja tendrá que confiar en sus instintos para sobrevivir a una amenaza distinta a cualquiera que hayan enfrentado jamás.
Al completar esta misión, obtendrás recompensas temáticas, incluyendo una nueva katana y objetos en varios cofres ocultos repartidos por la cueva. También podrás personalizar a tus Assassin con packs temáticos de ‘Ataque de los Titanes’ con un atuendo inspirado en los titanes para Yasuke, uno inspirado en Mikasa para Naoe, armas y una montura de la Legión de Reconocimiento.
Todos los jugadores que ya hayan desbloqueado a Yasuke como personaje jugable podrán acceder a este evento de forma gratuita, dirigiéndose al noreste de Yamashiro, donde encontrarán al personaje que les encarga la misión.
Curious how to start the special Attack on Titan collaboration quest?
🧱 Locate "Beyond the Walls" on your map
🔍 Investigate the area
🏯 Clear the neighboring castle
Free the Scout
Available now until Dec 22 in #AssassinsCreedShadows #AttackOnTitan pic.twitter.com/utDfE8yHV7— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 25, 2025
Una nueva trama para desconcertar
Esta actualización también incluye una nueva trama gratuita, que sería la tercera que se añade al juego. Titulada "Desconcertante", promete un giro humorístico al mostrar a Naoe y Yasuke intercambiando sus papeles y enseñándose mutuamente nuevas habilidades. Por ejemplo, Naoe tendrá que aprender a realizar una versión de lo más dramática de la patada de guerra de Yasuke, mientras que el samurái habrá de dominar eliminaciones sigilosas no letales.
Solución de errores
La actualización 1.1.6 también promete solventar algunos problemas de audio que surgieron en la versión para Xbox de ‘Assassin's Creed Shadows’ tras la actualización 1.1.1. Según Ubisoft, el contenido ocupa 14,7 GB en Series X|S, 4,5 GB en PS5, 11,17 GB en PC (a través de Ubisoft Connect), 4,4 GB en Steam y 9 GB en Mac.
Todo el contenido de la actualización también debería incluirse en la versión para Nintendo Switch 2, que llegará a las tiendas el 2 de diciembre. Además, en 2026, Ubisoft promete nuevas aventuras, más contenido y otras sorpresas que todavía no se han detallado. Pero no dudéis que nos mantendremos alerta a cualquier novedad.