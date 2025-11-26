¿Se publicará Death Stranding 2 en PC? Es posible que sea antes de lo que esperamos

Junten ustedes mismos las pistas. Resulta que la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento de Estados Unidos (ESRB) ha otorgado a la versión para PC (no anunciada) de 'Death Stranding 2: On the Beach' una clasificación M (Mature 17+), que la sitúa en una franja no recomendada para menores de 17 años. A todo esto, no está de más recordar que la entrega original supuso todo un éxito en ventas en su salida de PS5. ¿Ya podemos suponer que el juego se está adaptando a ordenador?

¿Death Stranding 2 de camino a PC?

Porque desde Kojima Productions todavía no han anunciado una versión para PC del título lanzado el pasado 26 de junio en PS5 y PS5 Pro. Vale la pena señalar que el editor es Sony Interactive Entertainment, una novedad, puesto que la versión para PC del primer 'Death Stranding' fue publicada por 505 Games y no por PlayStation. Sony sólo publicó la versión de PS4 y la posterior Director's Cut para PS5.

Lógicamente aún no existen planes para una fecha de lanzamiento específica de esta adaptación y los patronos de la multinacional nipona no la han anunciado de forma oficial, aunque el listado de la ESRB refuerza la idea de que la versión para PC de 'Death Stranding 2: On the Beach' está de camino. ¿Quizás se anuncie el 11 de diciembre en The Game Awards 2025? Es difícil saberlo, pero no se puede descartar, considerando que no hay otros anuncios importantes en el horizonte antes de fin de año.

On the Beach

‘Death Stranding 2: On the Beach’ continúa la historia de Sam Porter Bridges en un mundo al borde del colapso, marcado por fenómenos inexplicables y paisajes impredecibles. El juego mezcla acción, aventura y recorridos en entornos cambiantes, donde las entregas de Sam son clave para reconstruir los lazos entre los últimos vestigios de la humanidad. La jugabilidad apuesta por la adaptación constante, la gestión de recursos, el contacto humano y una narrativa envolvente que sigue ganando adeptos.

Aspirante al trono de 2025

El título además se encuentra en un momento muy dulce, ya que está entre los nominados al premio Juego del Año (GOTY). Se enfrentará a otros rivales de mucha entidad, como 'Clair Obscur: Expedition 33', 'Hades II', 'Hollow Knight: Silksong' y 'Kingdom Come: Deliverance II', además de 'Donkey Kong Bananza', para alzarse con el premio al mejor videojuego de 2025. ¿Lo conseguirá? Para descubrirlo tendremos que esperar hasta la gala de The Game Awards, prevista para la madrugada del 12 de diciembre en la península.