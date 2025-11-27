Capcom lo cuenta todo sobre Grace Ashcroft, la protagonista más vulnerable de Resident Evil Requiem

Capcom ha publicado nuevos detalles relativos a Grace Ashcroft, que a grandes rasgos es la figura protagonista de ‘Resident Evil Requiem’. En este sentido, la casa de Osaka quiere dejar patentes algunos matices del personaje que representará uno de los cambios más significativos en el perfil de héroe de la franquicia desde su creación.

Una heroína más emotiva y humana

En unas recientes declaraciones, el productor Masato Kumazawa explica que Grace fue concebida para ser mucho más vulnerable, emotiva y humana que figuras icónicas como Leon S. Kennedy, Jill Valentine o Chris Redfield, y esto no es casualidad. Según Kumazawa, Grace no será la típica máquina de combate que muchos aficionados asocian con los protagonistas más clásicos de la serie.

Aunque es una analista del FBI con entrenamiento básico, está lejos del nivel de experiencia militar de los veteranos de la franquicia. Su reacción al terror será más cruda, instintiva y auténtica. "Queremos que los jugadores sientan el mismo terror que Grace experimenta durante la aventura", afirmó el productor.

En busca del terror real

El objetivo es crear una inmersión emocional más profunda, donde el miedo del personaje no sea meramente estético, sino una parte crucial de la experiencia de juego. Grace recuerda a Ethan Winters, protagonista de ‘Resident Evil 7’ y ‘Village’, en su inexperiencia y vulnerabilidad, pero Kumazawa enfatiza que será aún más susceptible al terror, con expresiones, animaciones y lenguaje corporal que refuerzan su fragilidad en situaciones extremas.

Un regreso deliberado al survival horror

‘Requiem’ también representa un punto de inflexión por parte de Capcom para revisitar la opresiva atmósfera de los primeros ‘Resident Evil’. Los recursos serán drásticamente limitados, algo que requerirá una gestión inteligente de la munición, los objetos de curación y los elementos esenciales. El ritmo será más lento y tenso poniendo el acento en la exploración y la sensación de estar siempre al borde del peligro.

Aun así, el juego no pretende ignorar lo desplegado en las entregas más recientes. Capcom promete integrar elementos actuales, nuevas armas y mecánicas que harán la experiencia más variada, manteniendo un equilibrio entre familiaridad e innovación. Tanto es así que la elección de Grace refleja la intención de crear un paradigma de horror más psicológico y humano, reforzando la sensación de vulnerabilidad que siempre ha definido lo mejor del survival horror.

Bajo amenaza constante

Kumazawa indica que esta brecha entre resolución y amenaza es precisamente lo que hace a ‘Requiem’ tan especial, porque el personaje no es un superhéroe, es alguien que solo quiere sobrevivir. El juego llegará el 27 de febrero de 2026, con versiones confirmadas para PC, PS5, Switch 2 y Xbox Series X|S.

Como acabamos de comprobar, con una protagonista más humana y una línea que retoma los oscuros orígenes de la serie, la producción se posiciona como uno de los capítulos más prometedores de la franquicia en muchos años.