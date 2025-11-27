PlayStation confirma los juegos mensuales PS Plus Essential para diciembre de 2025 en PS5 y PS4

La división de juegos de Sony ha confirmado la lista con los títulos que se podrán reclamar el próximo mes con la suscripción PlayStation Plus. Todos ellos se podrán añadir a la biblioteca desde el martes 2 de diciembre hasta el lunes 5 de enero, con un total de cinco juegos incluidos en la suscripción, en lugar de los tres habituales. La selección de diciembre incluye ‘LEGO Horizon Adventures’, ‘Killing Floor 3’, ‘The Outlast Trials’, ‘Synduality Echo of Ada’ y ‘Neon White’.

Gran selección para cerrar el año

‘LEGO Horizon Adventures’ es una versión en clave de construcción y humor del universo de Aloy y compañía, que llega al programa de juegos mensuales alrededor de un año después de su estreno comercial. ‘Killing Floor 3’ se decanta por la acción cooperativa contra hordas de criaturas y ‘The Outlast Trials’ propone terror cooperativo en las instalaciones de la corporación Murkoff.

Completan el paquete ‘Synduality Echo of Ada’, un shooter de extracción con mechas ambientado en un futuro lejano, y ‘Neon White’, juego independiente centrado en la velocidad y los recorridos contrarreloj con cartas como recurso jugable.

2026 rebajará la oferta en PS4

‘Neon White’ y ‘The Outlast Trials’ se podrán descargar en PS4 y PS5, mientras que ‘LEGO Horizon Adventures’, ‘Killing Floor 3’ y ‘Synduality Echo of Ada’ estarán disponibles en su versión para PS5. Con cinco títulos y perfiles muy distintos dentro de la misma tanda, diciembre se perfila como uno de los meses más generosos de PS Plus Essential en 2025.

Además, Sony ha señalado que este será el último mes en el que los juegos de PS4 formen parte del lote de manera regular ya que, a partir de 2026, el protagonismo recaerá en PS5 y los títulos de la anterior generación llegarán de forma puntual.