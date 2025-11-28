GTA Online recibe mejoras de yate gratis, regalos de Acción de Gracias, Black Friday y mucho más

Rockstar Games ha confirmado los términos generales de una de las semanas más intensas del año en ‘GTA Online’, con recompensas ampliadas, incentivos exclusivos, grandes descuentos de Black Friday y ventajas especiales para propietarios de yates y suscriptores de GTA+. Aquí tienes un completo resumen de la totalidad de funciones que estarán disponibles hasta el 7 de diciembre.

Vida de superyate con recompensas quíntuples

Esta semana puedes embarcarte en la serie de misiones de superyate y ganar 5 veces más GTA$ y RP al comenzarlas desde el puente del Superyate Galaxy o desde el capitán Brendan Darcy. Además, completar tres misiones otorga una bonificación adicional de 100.000 GTA$ y el objeto cosmético batín chillón a cuadros. El evento también ofrece un 40% de descuento en todos los modelos Superyate Galaxy en DockTease, haciendo que la experiencia náutica sea más accesible para los nuevos capitanes.

Actualización gratuita al superyate Acuario

Los propietarios de los modelos Orión o Piscis pueden mejorarlos gratis al Superyate Acuario, la embarcación más lujosa de la gama Galaxy. Por otro lado, aquellos que aún no posean un yate recibirán un descuento de 2.000.000 GTA$ en el Acuario, además de un 40 % de descuento adicional en todos los yates y sus mejoras. Los cazarrecompensas marítimos también pueden localizar naufragios para obtener 2x GTA$ y RP de los cofres encontrados.

Aspectos destacados del expediente prioritario del FIB

El expediente Bellas Artes, que regresa esta semana, ofrece 4 veces GTA$ por recuperar una obra de arte robada de la Galería de Arte Moderno de San Andreas. Para empezar, los propietarios de la fábrica textil pueden acceder a la aplicación Darnell Inc.

Últimos días de recompensas VIP

Las misiones de Nuevos anuncios siguen ofreciendo recompensas dobles, y 4x para miembros de GTA+. Los jugadores que completen todas las misiones antes del 7 de diciembre obtendrán el nivel VIP Oro en el Premio Muy Importante, desbloqueando recompensas exclusivas ligadas a las nuevas mansiones de Prix Luxury.

Detalles completos de la actualización semanal:

Quíntuple de GTA$ y RP en misiones de superyate.

Cuádruple de recompensas en el expediente Bellas Artes, el expediente prioritario del FIB de esta semana.

100.000 GTA$ y un batín chillón a cuadros gratis por completar tres misiones de superyate.

Los propietarios de un yate Orión o Piscis podrán dar el salto al superyate Acuario gratis.

Doble de GTA$ y RP en misiones de Nuevos anuncios y naufragios.

Triple de GTA$ y RP en las series de combate del listado de creaciones de jugadores.

Suéter "Desplúmame" de Acción de Gracias gratis por jugar en cualquier momento de esta semana.

Última oportunidad para recibir recompensas del programa VIP

Si completas las tres misiones de Nuevos anuncios antes del 7 de diciembre, recibirás una bonificación de 1.000.000 GTA$, el suéter Rockstar negro y un descuento de 2.000.000 GTA$ en todas las propiedades de la inmobiliaria Prix Luxury que llegarán en diciembre.

Si juegas entre hoy y el 7 de diciembre recibirás un Übermacht Revolter (deportivo) gratis con la elegante cubierta Monograma Sessanta Nove, además de la gorra Santo Capra, la camiseta Adornos negra Santo Capra, el vestido mini Adornos negro Santo Capra (solo para mujeres) y las chanclas moneda Santo Capra negras.

Descuentos del Black Friday

Vehículos:

70 % de descuento en el Mammoth Avenger.

50 % de descuento en el Benefactor Terrorbyte.

40 % de descuento en el Mammoth F-160 Raiju, Imponte Deluxo, Pegassi Toreador, Mammoth Hydra, TM-02 Khanjali, B-11 Strikeforce, Dewbauchee Champion, Pegassi Tezeract, Pegassi Ignus, Declasse Vigero ZX descapotable, Bravado Buffalo STX, Buckingham Swift Deluxe y Buckingham Luxor.

Propiedades:

50 % de descuento en el garaje de Eclipse Boulevard, la fábrica textil, el lavadero de coches Hands On, hangares, Viajes en helicóptero Higgins, apartamentos de lujo, clubes nocturnos, hangar del aeródromo de McKenzie y Smoke on the Water.

Mejoras:

50 % de descuento en mejoras y modificaciones de hangares y clubes nocturnos.

Descuentos del arsenal móvil:

50 % de descuento en el lanzador de PEM compacto y el fusil electromagnético para miembros de GTA+.

Ventajas para miembros de GTA+

En este tramo final, apuntar que ‘GTA Online’ para PS5 y Xbox Series está incluido en la biblioteca de juegos de GTA+, igual que el Enus Paragon S con la cubierta Camuflaje 76 gratis, nuevas pinturas camaleónicas, bonificaciones extra en las misiones de Nuevos anuncios y mucho más.