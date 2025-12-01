Estrenos videojuegos entre el 1 y el 5 de diciembre: Metroid Prime 4 y Marvel Cosmic Invasion comparten protagonismo

Aquí estamos de nuevo, dispuestos para pasar lista a los juegos que se lanzarán del 1 al 5 de diciembre de 2025. En estos días llegan novedades para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, en un calendario que reparte su atractivo entre viejos conocidos y un lanzamiento muy esperado, con una selección que combina estrenos potentes y propuestas menos conocidas, pero igual de llamativas.

Los compases iniciales de diciembre vienen marcados por el debut de ‘Metroid Prime 4: Beyond’, que al fin se estrena en Switch y Switch 2 tras años de espera por parte de los seguidores de Samus. Por otro, lado ‘Red Dead Redemption & Undead Nightmare’ regresa con una edición mejorada para consolas actuales y móviles, incluida su incorporación al catálogo de Netflix Games junto a iOS y Android, además de PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Al mismo tiempo, ‘Marvel Cosmic Invasion’ recupera el espíritu de los beat ’em up de recreativa con héroes de cómic; ‘Let It Die: Inferno’ lleva su locura a un nuevo nivel, ‘Fallout 76: Burning Springs’ continúa ampliando el yermo online de Bethesda y ‘Octopath Traveler 0’ prepara su salida como gran JRPG de cierre de año. A continuación, repasamos destacados y, más abajo, el calendario completo.

Marvel Cosmic Invasion – 1 de diciembre

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2

‘Marvel Cosmic Invasion’ es un nuevo "yo-contra-el-barrio" de Tribute Games y Dotemu, responsables de ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’. Propone combates laterales en 2D con un plantel de 15 héroes de Marvel, entre los que figuran Spider-Man, Wolverine, Capitán América, Phoenix o Iron Man, enfrentados a la oleada cósmica de Annihilus que arrasa la galaxia y llega hasta Nueva York. A primera vista, lo más interesante está en su sistema de parejas, que permite alternar héroes para enlazar combos y movimientos especiales, tanto en solitario como en cooperativo local y en línea con juego cruzado. Todo ello con animaciones en pixel art muy cuidadas, que recuerdan a las placas arcade, pero con animaciones y efectos actuales.

Red Dead Redemption & Undead Nightmare – 2 de diciembre

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, iOS, Android, Netflix Games

Rockstar lanza una nueva versión de ‘Red Dead Redemption’ junto a la expansión ‘Undead Nightmare’ para la generación actual y dispositivos móviles modernos. El paquete reúne la campaña original de John Marston y la historia de zombis en un solo lote que aterriza por primera vez en Netflix Games, en iOS y Android, y al mismo tiempo en PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Además de agrupar todo el contenido de la edición Game of the Year, esta versión incorpora resolución de hasta 4K y 60 FPS en PS5 y Xbox Series, HDR y mejoras específicas en Switch 2, como soporte para DLSS y un modo tipo ratón con los Joy-Con.

Let It Die: Inferno – 3 de diciembre

Plataformas: PS5, PC

‘Let It Die: Inferno’ lleva de regreso el retorcido universo de la saga, esta vez con una entrega pensada para consola y PC. Mantiene la base de acción extrema y combates duros cuerpo a cuerpo, pero suma nuevas zonas, enemigos inéditos y un sistema de progresión revisado, con más armas y posibilidades para ajustar el estilo de juego. Las versiones de PS5 y PC incorporan mejoras en resolución y tasa de imágenes, tiempos de carga reducidos y variantes en la dificultad de los tramos más avanzados.

Metroid Prime 4 Beyond – 4 de diciembre

Plataformas: Switch, Switch 2

Por fin Samus Aran vuelve con una aventura completamente nueva en primera persona. ‘Metroid Prime 4: Beyond’ lleva a la cazadora espacial al planeta Viewros, un mundo de junglas densas, ruinas antiguas y bases científicas donde la protagonista estrena un traje con poderes psíquicos que amplían sus posibilidades en combate y en la resolución de situaciones del entorno.

El juego combina zonas interconectadas y diseño clásico de laberinto con técnicas modernas, como la moto Vi-O-La para desplazamientos más rápidos y habilidades que permiten manipular elementos metálicos o desviar disparos. En Switch 2 ofrece modos de imagen con 4K y 60 FPS o bien priorizar la fluidez con tasas de hasta 120 FPS, además de opciones específicas de control que convierten el Joy-Con en un puntero tipo ratón. Es, en la práctica, el gran lanzamiento de diciembre para el catálogo de Nintendo.

Calendario completo de lanzamientos:

1 de diciembre

‘Sleep Awake’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Marvel Cosmic Invasion’ (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

2 de diciembre

‘Destiny 2: Renegades’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

‘Two Point Museum: Zooseum’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Fallout 76 – Burning Springs’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Helldivers 2 – Warbond Python Commandos’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Red Dead Redemption’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, móviles)

3 de diciembre

‘Genshin Impact – A Nocturne of the Far North’ (PS4, PS5, PC, iOS, Android)

‘Let It Die: Inferno’ (PS5, PC)

4 de diciembre

‘Octopath Traveler 0’ (PS5, PS4, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2)

‘Blood: Refreshed Supply’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

‘Routine’ (Xbox One, Xbox Series, PC)

‘Cloudheim’ (PC)

‘Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows’ (PS4, PS5, Xbox One/Series, PC)

‘Gran Turismo 7 – Power Pack’ (PS5, PS4)

‘Metroid Prime 4: Beyond’ (Switch, Switch 2)

5 de diciembre

‘Marble Odyssey: Sandbox’ (PC)

Primera semana de diciembre

Con este grupo de lanzamientos, el primer tramo de diciembre ya va tomando aire de vacaciones. Si sumamos el regreso de ‘Red Dead Redemption’ con su lote completo, la nueva incursión espacial de Samus en ‘Metroid Prime 4: Beyond’, las peleas pixeladas de ‘Marvel Cosmic Invasion’ y el tono más oscuro de ‘Let It Die: Inferno’ no faltan opciones para ir planificando tardes de mando, teclado y polvorones. De momento, eso es todo por aquí, pero la semana que viene volveremos con otro repaso y un puñado de recomendaciones para seguir disfrutando con el mando en la mano.