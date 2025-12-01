Forza Horizon 6 podría llegar antes de lo esperado y apunta a un ambicioso plan de lanzamiento

Playground Games avanza a ritmo acelerado con el desarrollo de ‘Forza Horizon 6’. Al menos, así lo demuestra la información interna que sugiere un debut para el juego de conducción de mundo abierto antes de las fechas tradicionales cercanas a fin de año. Fuentes internas indican que Microsoft está trabajando con nuevos plazos de lanzamiento para la primera mitad de 2026, algo que rompe con los patrones de una franquicia que históricamente opta por debutar entre los meses de octubre y noviembre.

De paso evita competir con GTA 6

Como no podía ser de otro modo, la posibilidad de un lanzamiento anticipado (no confirmado aún) ya genera especulaciones, algunas tan verosímiles como que el cambio responde al nuevo plan de estreno de ‘GTA 6’, ahora previsto para noviembre de 2026, aunque aparentemente no hay conexión alguna entre ambos lanzamientos.

Aunque plausible, parece que el plan de publicar ‘Forza Horizon 6’ en la primera mitad del año siempre ha formado parte de la estrategia inicial y no se trata de una respuesta de emergencia a los movimientos de Rockstar Games, sino de un plan establecido al inicio de la producción. Playground Games ha implantado una serie de objetivos claros para el proyecto y todos los pasos del desarrollo se están cumpliendo según lo previsto. La estabilidad es poco habitual en ejemplares de esta envergadura, algo que definitivamente aumenta el grado de confianza de un estreno controlado con tiempo.

Japón como teatro de operaciones

La presentación oficial de ‘Forza Horizon 6’ tuvo lugar durante el Tokyo Game Show 2025, donde los sueños de sus jugadores se hicieron realidad cuando se confirmó que el próximo mapa de la franquicia se ambientará en Japón. Se trataba de una demanda histórica que fue respondida con un caluroso aplauso general, puesto que la región ofrece una diversidad geográfica única, con grandes metrópolis llenas de neones, regiones montañosas, sinuosas carreteras costeras, valles rurales e incluso circuitos inspirados en lugares emblemáticos de la cultura automovilística japonesa.

Al mismo tiempo se espera que este nuevo registro permita a Playground Games generar las pistas más estilizadas, atmosféricas y detalladas creadas en la serie, aprovechando la belleza natural de Japón y su arraigada cultura del automovilismo, su amor por el tuning y la velocidad. Entre el drifting en las montañas y las carreras urbanas en Osaka o Tokio, el potencial es enorme.

Durante un tiempo solo en Xbox Series

El estudio también anticipó que el juego llegará en 2026 con versiones para PC y Xbox Series, aunque posteriormente se trasladará a PS5. Con esto se prevé una importante expansión de la franquicia en la plataforma de la competencia, algo impensable hace pocos años, pero que ahora forma parte del nuevo posicionamiento de Microsoft para sus principales títulos.

Forza Horizon 5 continúa en plena forma

Mientras el futuro señala en la dirección de ‘Horizon 6’, su actual capítulo ‘Forza Horizon 5’ sigue respaldado por millones de jugadores gracias a su política de actualizaciones frecuentes. Este rendimiento ha permitido a la desarrolladora tomarse el tiempo y espacio necesarios para trabajar en la sucesión sin excesivas presiones externas.

Con todo a favor, si Playground es capaz de mantener el nivel de calidad de la franquicia, la serie podría estar ante su entrega más audaz y completa hasta la fecha. Aquí estamos más que preparados para acelerar a toda velocidad hacia esa nueva etapa y si es antes de lo esperado, mejor.