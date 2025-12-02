La nueva producción de consolas PS5 introduce una aplicación mejorada del metal líquido de refrigeración

Discretamente, Sony lleva tiempo distribuyendo unidades de PS5 configuradas con un importante cambio en su ingeniería interna. Se trata del compuesto de metal líquido utilizado para refrigerar la APU. Este cambio, ya adoptado en la variante Pro, ha empezado a utilizarse también en las revisiones estándar y Slim de la consola, incluso sin anuncio oficial por parte de la compañía.

En este contexto, el metal líquido siempre ha sido una de las principales apuestas de Sony en su cruzada por mantener la unidad funcionando a bajas temperaturas. Sin embargo, el compuesto también tiene sus riesgos.

Mantener fresco el sistema

Los primeros modelos con esta solución aplicada llegaron a registrar casos documentados de fugas, especialmente cuando la consola se transportaba incorrectamente o se producían fallos de sellado en la estructura interna que protegía el chip. Como respuesta, Sony implementó un espaciador junto a la APU para intentar mantener el metal líquido en su lugar. Si bien esta modificación redujo el riesgo, no eliminó todos los incidentes, especialmente en unidades expuestas a largos periodos de uso.

El nuevo estándar ya se aplica a las PS5 de última hornada

Los nuevos modelos CFI-2100 y la reciente PS5 Slim CFI-2116 adoptan una solución inspirada en PS5 Pro, con una superficie a base de ranuras y pequeños surcos alrededor de la zona donde se aplica el metal líquido. Este acabado actúa como una especie de "dique físico", acotando el compuesto e impidiendo que se exceda del área prevista incluso bajo calor intenso o vibraciones internas.

Para los usuarios de PS5 no hay motivo de alarma mientras la consola no se sobrecaliente, no presente ruidos anormales ni se apague inesperadamente. Si no se da ninguno de estos síntomas, significa que el sistema de refrigeración funciona con normalidad. Pero si muestra alguna de estas incidencias, es recomendable buscar asistencia técnica cualificada. La reaplicación del compuesto requiere experiencia, ya que puede causar daños si entra en contacto con componentes inadecuados.

Atento al modelo de PS5 que vayas a comprar

Con la llegada de las fiestas se espera una demanda considerable de la consola. En esta situación si tienes planeado hacerte con una PS5 es recomendable identificar las versiones más recientes en Europa, asociadas por códigos como CFI-2100 en el modelo estándar o CFI-2116 en la Slim, variantes que ya utilizan el nuevo acabado.

Más años de vida y mejor funcionamiento

En las unidades producidas a partir de este otoño, esta solución se está aplicando de forma generalizada en las revisiones más nuevas. Al reforzar la contención del metal líquido, el sistema aumenta su estabilidad térmica, reduce el riesgo de fugas y prolonga la vida útil de la consola, algo esencial a medida que los juegos exigen cada vez más potencia de procesamiento y de GPU. Aunque se trata de una modificación interna indetectable para el usuario, su impacto es relevante, ya que asegura un funcionamiento más seguro y longevo.