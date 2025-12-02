MindsEye intenta salvarse con un Paquete de Inicio gratuito después de su batacazo comercial

Si hacemos un repaso de final de año no es descabellado asegurar que el lanzamiento de ‘MindsEye’ se ha convertido en una de las mayores decepciones de 2025. Pero estos resultados iniciales no han logrado que Build A Rocket Boy se rinda y abandone definitivamente el proyecto, porque el juego acaba de publicar un Paquete de Inicio gratuito (Free Starter Pack) en PS5, Xbox Series y PC. Esta configuración inicial sin coste permite acceder a una misión de campaña completa y probar una selección de contenido creado con ARCADIA, el centro de creación de contenidos del juego.

De más a menos

El ambicioso proyecto, que generó un interés enorme durante su fase de desarrollo y promoción, en parte debido a la participación directa de Leslie Benzies, figura crucial en la producción de ‘GTA V’, no pudo con la realidad. Problemas técnicos, fallos estructurales y una jugabilidad inconsistente han convertido el título en sinónimo de mala producción y en uno de los juegos peor valorados del año en los principales agregadores de críticas. Pero, aun así, el equipo no se ha dado por vencido y ahora busca reconducir el interés del público con una estrategia de reconexión.

¿Qué ofrece el Paquete de Inicio de MindsEye?

La versión gratuita funciona como una demo ampliada. Es decir, incluye la misión completa de la campaña 'Robin Hood', así como catorce pruebas de ARCADIA, que abarcan desde escenarios de combate y supervivencia hasta carreras terrestres y aéreas. A su vez, el editor permite crear y compartir tus propias experiencias, del mismo modo que el contenido creado por otros usuarios se puede probar dentro de la selección disponible en el Paquete de Inicio, que se irá renovando con el tiempo.

Build A Rocket Boy ha invertido mucho en ARCADIA como pieza central de este nuevo intento de salir del atolladero. Hace unas semanas, el estudio publicó un nuevo tráiler que destacaba las funciones de la herramienta, pero el intento de promoción generó más bromas que entusiasmo entre buena parte del público, reflejando nítidamente la desconfianza que todavía rodea al proyecto.

Update 6 has arrived, bringing enhanced gameplay, new bonus content, and expanded building features. Try it for free with the Free Starter Pack, available on all platforms. Explore the world of MindsEye with the Robin Hood campaign mission, plus 14 ARCADIA missions spanning… pic.twitter.com/mCcE8JqsMU — MindsEye (@MindsEyeGame) November 28, 2025

¿De qué va realmente MindsEye?

‘MindsEye’ es un juego de acción y aventura en tercera persona ambientado en la ciudad de Redrock, un escenario de ciencia ficción cercano en el tiempo que abusa de carreteras polvorientas, rascacielos y tecnología corporativa. El jugador controla a Jacob Diaz, un antiguo soldado con un implante en el cerebro y lagunas de memoria. A través de la campaña se van encadenando misiones que intentan aclarar quién ha manipulado su pasado y qué papel desempeña en una trama donde se cruzan inteligencias artificiales descontroladas, grandes empresas armamentísticas y operaciones militares poco transparentes.

Una metrópolis con poca vida

La campaña principal se mueve en una franja de unas ocho o diez horas y funciona como un recorrido guiado por Redrock. El juego está planteado como una aventura lineal organizada en misiones, pero se apoya en una ciudad de mundo abierto segmentado que sirve como teatro de operaciones. Esa intención de ofrecer una gran urbe conectada choca con la realidad de las críticas, que señalan una estructura similar a la que empleaban los juegos de la época de Xbox 360 con rutas absolutamente definidas, enemigos que reaccionan de forma limitada y poca sensación de vida orgánica en las calles.

Para generar contenido el proyecto se apoya en ARCADIA, el conjunto de herramientas y modos que convierten el juego en una especie de laboratorio de misiones. En PC, los usuarios pueden diseñar sus propios niveles colocando enemigos, objetivos, vehículos y proponiendo reglas de juego para luego compartir esas creaciones desde un hub común. En consola, se recibe sobre todo el resultado final con listas de pruebas de combate, circuitos de carreras terrestres y aéreas, modos de supervivencia por oleadas o retos con drones.

Intento de recuperación en mitad de la tormenta

Desde su lanzamiento, ‘MindsEye’ ha recibido varias actualizaciones para corregir fallos graves y ya suma al menos seis grandes parches centrados en rendimiento, estabilidad, inteligencia artificial y ajustes de la jugabilidad, pero aún no está claro si podrá recuperarse. Intenta reconstruirse poco a poco ofreciendo contenido gratuito y apoyándose en las creaciones de sus jugadores, pero si esto será suficiente para cambiar su actual estado y reputación, será algo que solo el tiempo y los jugadores dictarán. Conviene recordar que el título está disponible desde junio de 2025 para PS5, Xbox Series y PC.