El nuevo parche de Ghost of Yotei provoca un gran salto técnico en PS5 Pro y mejoras en PS5

La actualización 1.1 de ‘Ghost of Yotei’ ha llegado levantando polvo a las montañas de Ezo. En realidad, no se trata únicamente de la llegada de contenido nuevo, ya que la nueva versión del juego está ligada a una serie de mejoras técnicas que permiten un rendimiento especialmente alto en PS5 Pro. Para alegría de todos, incluso los jugadores de PS5 estándar percibirán cambios en positivo.

Nueva Partida +

Lanzada a finales de noviembre, la actualización inicialmente se esperaba por la incorporación de la variante Nueva Partida+ junto a una serie de mejoras gráficas. Una vez aplicada la nueva versión, resulta que lo más importante se encuentra en la velocidad de fotogramas desbloqueada en todos los modos, combinada con la compatibilidad con VRR, una mezcla que permite un extra al conjunto.

Los cambios en profundidad

El resultado de las primeras pruebas de portales especializados sitúa el modo de trazado de rayos más exigente de PS5 Pro en una franja que va aproximadamente de 70 a 90 FPS cuando se desactiva el límite de imagen, una mejora que Digital Foundry no duda en calificar de "increíble". El equipo explica que lo más destacado del parche es el desbloqueo total de la velocidad de fotogramas en ambas consolas. Pero la actualización también añade el modo "Equilibrado", disponible tanto en su versión estándar como con trazado de rayos, que puede usarse con la velocidad de fotogramas bloqueada o desbloqueada. Con este abanico de opciones, PS5 Pro ofrece ahora muchas más combinaciones de resolución, efectos y rendimiento adaptadas a las pantallas de cada jugador.

Modo equilibrado

En PS5 Pro, el modo Equilibrado intenta mantener una velocidad fija de 40 FPS, pero al usar el modo desbloqueado con una pantalla de 120 Hz y VRR, se mueve de forma estable entre 40 y 60 FPS. Es aún más revelador el modo exclusivo de trazado de rayos que antes funcionaba a una velocidad constante de 60 FPS y ahora se sitúa de manera habitual entre 70 y 90 FPS cuando se quita el límite. En términos generales, los modos sin trazado de rayos son aproximadamente un 33 % más rápidos que sus versiones anteriores. En el plano práctico, esto se traduce directamente en controles más precisos y una sensación de juego mucho más suave.

PS5 también es objeto de considerables mejoras

La actualización no se olvida del modelo estándar. El nuevo modo "Trazado de rayos equilibrado" ahora se convierte en la mejor opción para la PS5 básica, alcanzando 40 FPS estables y abriéndose a una franja de entre 40 y 60 FPS en monitores con VRR y 120 Hz. Es un incremento considerable para una consola que ahora puede disfrutar de un modo con trazado de rayos mucho más consistente.

Los expertos elogian especialmente a Sucker Punch por ofrecer, en tan poco tiempo, un modo de trazado de rayos en PS5 que se acerca peligrosamente al rendimiento de lanzamiento de PS5 Pro a 60 FPS. Lo único que permanece intacto son las escenas cinemáticas, que siguen bloqueadas a 30 FPS, aparentemente para mantener ese aire cinematográfico inspirado en las películas de Kurosawa.

El viaje de Atsu

‘Ghost of Yotei’ es una aventura de acción en mundo abierto ambientada en 1603 en la región de Ezo, la actual Hokkaido. La protagonista es Atsu, una ronin que vio cómo un grupo de forajidos vinculados al clan Yotei arrasaba su aldea cuando era niña. Dieciséis años después recorre montes nevados, aldeas aisladas y puertos en conflicto en busca de los responsables, en un viaje que combina duelos, sigilo y misiones que muestran la vida cotidiana de la zona, de la cultura ainu y de las tensiones políticas de la época.