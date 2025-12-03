Nuevas tesis apuntan a un inminente anuncio de Half-Life 3 con lanzamiento en 2026

La leyenda cobra fuerza de nuevo. Esta vez sí parece que la posible presentación oficial de 'Half-Life 3' podría estar muy cerca. Al menos así lo entiende Mike Straw, de Insider Gaming, que reafirma y actualiza su información sobre la oportunidad de anuncio. Si estás al tanto del asunto, no habrás podido escapar de los rumores que circulan desde que Valve presentó su nueva ola de hardware, incluyendo un Steam Controller renovado, las gafas de realidad virtual Steam Frame e incluso una nueva Steam Machine para jugar cómodamente desde el sofá de casa. Para los seguidores del juego, todo esto no es más que el vaticinio de algo infinitamente más grande y poderoso.

¿Se termina el cuento de nunca acabar?

Para ser justos, es cierto que poco después del evento no pocas fuentes internas sugirieron al unísono que Valve estaba reservando un anuncio adicional, concretamente el de 'Half-Life 3'. Pero el supuesto anuncio de noviembre nunca se produjo. Según parece, Valve habría difundido intencionadamente varias fechas para identificar posibles filtraciones, algo que explica la falta de acierto para determinar una fecha exacta. Por ahora, se insiste en un anuncio durante 2025 que sitúa el posible lanzamiento en torno a 2026, coincidiendo con la llegada del nuevo hardware de Valve.

Una franquicia discontinua

La presencia de 'Half-Life 3' como título de lanzamiento en Steam Machine se traduciría como un espectacular impulso en el estreno de la plataforma, apuntándose el cierre de una serie que se ha ganado esa fama de leyenda a base de ausencias. El primer 'Half-Life', lanzado en 1998, demostró que un shooter en primera persona podía contar una historia con ritmo y guion trepidante sin perder vigor en la ejecución. 'Half-Life 2' llegó en 2004, llevó aún más lejos su física, la puesta en escena y el diseño de escenarios y personajes, dejando la trama en todo lo alto con 'Half-Life 2: Episode Two'. A partir de ahí, su universo se detuvo.

Durante años se han mencionado proyectos internos, reinicios y prototipos que nunca llegaron a presentarse en público. Solo 'Half-Life Alyx', pensado para realidad virtual, devolvió a los jugadores a City 17 y sirvió como recordatorio de que la serie seguía viva en Valve, aunque en segundo plano.

En paralelo han aparecido documentos, referencias en currículos y materiales descartados que apuntan a intentos fallidos por cerrar la historia de Gordon Freeman. Suficiente material como para alimentar teorías, rumores y hasta un posible libreto de película sobre un desarrollo eterno que siempre parece estar a punto de ocurrir, pero nunca termina de concretarse.

Valve ni confirma ni desmiente

Mientras Valve guarda un silencio absoluto, otras fuentes aseguran que el proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, con informaciones que anticipan un conjunto construido sobre las últimas evoluciones del motor Source 2. Se mencionan cambios importantes en física, iluminación e inteligencia artificial, planeados para sacar partido tanto al PC tradicional como al nuevo ecosistema de dispositivos Steam.