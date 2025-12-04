Mortal Kombat 1 y Routine lideran la última tanda de juegos Xbox Game Pass en 2025

La división de juegos de Microsoft da la bienvenida a diciembre anunciando los juegos que llegarán al catálogo de Xbox Game Pass para despedir 2025. La nueva batería de nombres incluidos en la rotación llega cargada de éxitos reconocibles y proyectos curiosos para consola, nube y ordenador. La remesa incluye ‘Mortal Kombat 1’, varios títulos con lanzamiento directo al servicio desde el día uno y un puñado de éxitos tan distintos como ‘Lost Records: Bloom & Rage’ o ‘Marvel Cosmic Invasion’.

La propia Xbox ha detallado en su blog oficial que esta es la última ola de incorporaciones en los distintos niveles de Game Pass, con las modalidades Ultimate y PC Game Pass como punta de lanza principal para los estrenos de día uno, mientras que las modalidades Premium y Essential amplían de forma gradual el catálogo con un tipo de suscripción más contenida.

Juegos ya disponibles

En todo caso, el mes arranca con títulos que ya se pueden jugar dentro de la suscripción. Por un lado, ‘Marvel Cosmic Invasion’, un beat’em up de acción con héroes de Marvel y espíritu arcade que se estrena junto a ‘Lost Records: Bloom & Rage’, aventura narrativa de los creadores de ‘Life is Strange’ que alterna un verano de 1995 con un presente cargado de secretos que resurgen casi tres décadas después. También puedes encontrar ‘Spray Paint Simulator’ y ‘Monster Train 2’ en el nivel Premium.

4 de diciembre

‘33 Immortals’ en Game Preview (nube, consola, PC) - Game Pass Premium

‘Indiana Jones y el Gran Círculo’ (nube, PC, Xbox Series) - Game Pass Premium

‘A Game About Digging A Hole’ (nube, dispositivos portátiles, PC, Xbox Series X|S) · disponible con Ultimate, Premium y PC Game Pass

‘Routine’ (nube, consola, dispositivos portátiles, PC) - Game Pass Ultimate y PC Game Pass desde el día de lanzamiento

9 de diciembre

‘Dome Keeper’ (nube, consola, dispositivos portátiles, PC) - Ultimate, Premium y PC Game Pass

‘Death Howl’ (dispositivos portátiles, PC) - Game Pass Ultimate y PC Game Pass desde el día de lanzamiento

10 de diciembre

‘Mortal Kombat 1’ (nube, PC, Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass

11 de diciembre

‘Bratz: Rhythm & Style’ (nube, consola, PC) - Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass

Unos juegos vienen y otros se marchan

Como suele ocurrir con cada actualización del servicio, la entrada de nuevos títulos viene acompañada de algunas despedidas. El 15 de diciembre abandonan Game Pass ‘Mortal Kombat 11’, ‘Still Wakes the Deep’, ‘Wildfrost’ y varios indies adicionales. El 31 de diciembre será el turno de ‘Carrion’ y ‘Hell Let Loose’, que dejarán de estar disponibles. Con estos últimos cambios, el catálogo cierra un año que ha alternado lanzamientos propios, producciones de terceros y proyectos independientes bastante atractivos.